Une ville de la Silicon Valley est envahie par des corbeaux et décide de les combattre au laser

Sunnyvale, une ville de Californie située dans la région connue sous le nom de Silicon Valley (une région des États-Unis qui abrite de nombreuses startups et entreprises technologiques mondiales), subit l’invasion d’immenses volées de corbeaux.

Ce n’est pas la seule ville de la région à être occupée par des oiseaux, mais c’est la première à tenter une solution inédite : l’utilisation de lasers verts bon marché qui auront pour but de « faire peur » aux oiseaux, sans les tuer ni même les blesser. .. eux.

Un trio de corbeaux perchés au sommet d’un immeuble du centre-ville de Sunnyvale, en Californie. Image : Anda Chu/Bay Area News Group

Jusqu’à présent, personne n’a trouvé de raison impérieuse pour cette invasion croissante de « voleurs d’ordures » dans le comté, qui est niché entre les villes natales de Google et d’Apple, Mountain View et Cupertino, respectivement.

Alors que les corbeaux ont toujours parcouru Sunnyvale, comme ils le font dans une grande partie du centre et du sud de la Californie, le troupeau a (inexplicablement) augmenté depuis le premier semestre 2020 – parallèlement à la croissance de la pandémie de Covid-19 – à environ 1 000 oiseaux, ce qui est une quantité substantielle d’oiseaux par habitant pour la ville, où la population était d’environ 152 000 en 2019.

Selon un rapport de The Mercury News, le gros problème est que les corbeaux attaquent les gens, volant bas, les picorant violemment et les frappant avec leur propre corps, en plus de voler des objets, de déféquer dans tous les coins et de disperser les ordures dans la rue. Ville.

« Quand le soleil commence à se coucher, ils commencent à sortir », a déclaré Frank Hampton, un habitant de Sunnyvale, à la filiale locale d’ABC.

Essayant tout, des effigies dans les arbres (exactement comme utiliser un hibou imaginaire pour effrayer un pigeon) jusqu’à un fauconnier (entraîneur de faucons) embauché pour effrayer les corbeaux, le maire de Sunnyvale, Larry Klein, a suggéré à son équipe de rechercher des méthodes alternatives – jusqu’à ce qu’ils arrivent au approche du pointeur laser.

« Cela semble fonctionner », a déclaré Klein. « Nous allons essayer cela pendant quelques semaines et enfin nous verrons si cela fonctionne vraiment. »

La ville fait face à la résistance de la société de protection des animaux

Bien qu’il existe des preuves du département américain de l’agriculture (USDA) que la technique a fonctionné dans des villes comme Rochester (Minnesota) et Auburn (New York), la société Audubon locale – une organisation non gouvernementale de conservation de la nature – n’est pas convaincue que ce qui est une solution sûre ou permanente.