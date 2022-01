Les vaccinés qui sont infectés par le virus développent plus d’anticorps contre Omicron

C’est ce que montrent les données d’une nouvelle étude publiée par une équipe de recherche de l’Université de Washington qui a évalué le niveau d’anticorps neutralisants après contagion chez les vaccinés et non vaccinés.

Les vaccinés qui contractent une infection à coronavirus développent plus d’anticorps contre les variantes du coronavirus, y compris Omicron. C’est ce qu’ont observé des chercheurs de l’Université de Washington qui ont évalué le taux d’anticorps capables de neutraliser les différentes variantes du coronavirus chez des personnes ayant contracté l’infection après vaccination à deux doses, ou vaccinées à deux doses qu’elles ont ensuite contracté l’infection, montrant comment l’exposition au virus avant ou après la première vaccination induit une réponse anticorps comparable à celle obtenue après trois doses.

L’étude, publiée dans Cellule, a été menée pendant l’onde Delta, mais l’analyse des chercheurs complète toujours les tests de neutralisation contre Omicron, indiquant que l’augmentation du nombre d’expositions à l’antigène (à la fois par la vaccination et par l’infection) entraîne une réponse anticorps plus puissante, durable et résistante aux versions mutées du virus. Pour simplifier l’interprétation des résultats, les chercheurs ont réalisé un graphique (ci-dessous), dans lequel ils montrent les différentes combinaisons de vaccination et d’infection, ainsi que le cas d’un sujet vacciné avec trois doses après infection (en vert, en bas à gauche ).

Anticorps neutralisants induits par la vaccination ou l’infection et dirigés contre le virus Sars – Cov – 2 responsable de la première vague pandémique (G614) et contre le nouveau variant Omicron.

Dans l’ensemble, les données montrent que, par rapport à la souche Sars-Cov-2 qui a provoqué la première vague de la pandémie (G614), le niveau d’anticorps contre la variante Omicron après trois doses du vaccin est encore modéré, soulignant l’importance. développer de nouvelles formulations capables d’induire une réponse immunitaire plus complète.

« Nos données – indiquent les savants – apporter un soutien supplémentaire au développement en cours de plusieurs vaccins candidats, conçus pour susciter spécifiquement une large immunité contre les sarbecovirus et qui pourraient protéger contre les variants du Sars-Cov-2 ainsi que contre d’éventuels futurs sarbecovirus qui peuvent être transmis de l’animal à l’homme« .