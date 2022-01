Dans le but de trouver des moyens de se rendre à Mars et d’en revenir avec un minimum de déchets de matériaux, la NASA a lancé un défi public, avec des prix pour les solutions sélectionnées.

D’après le site espace.com, l’agence spatiale, en partenariat avec le crowdsourcing HeroX, a créé le défi « Waste to Base », qui recherche des idées pour recycler les déchets, les déchets, le dioxyde de carbone et les matériaux en mousse lors d’une mission habitée de deux à trois ans sur la planète rouge.

Pour ceux qui ne connaissent pas, crowdsourcing est le nom donné aux processus d’obtention de services, d’idées ou de contenus en sollicitant les contributions d’un grand groupe de personnes.

Selon HeroX, les concurrents ont jusqu’au 15 mars pour participer au défi, qui offre des prix allant jusqu’à 1 000 USD (environ 5 500 R$), pour un total de 24 000 USD. Les gagnants doivent être annoncés d’ici le 26 avril, selon le site Web du défi, et les idées reçues feront partie de la feuille de route des futurs efforts de développement technologique de la NASA.

Dans le but d’envoyer des humains sur Mars dans la prochaine décennie, la NASA a lancé un défi demandant des idées pour un voyage durable, avec recyclage des déchets. Image : e71lena/

Les propositions doivent répondre aux critères définis par la NASA

« Ce défi consiste à trouver des moyens de convertir les déchets en matériaux de base et autres choses utiles comme le propulseur ou la matière première pour l’impression 3D », explique la plateforme. « Le défi consiste à proposer vos idées sur la façon de convertir différents flux de déchets en propulseurs et en matériaux utiles, qui peuvent ensuite être transformés en choses nécessaires et réutilisés encore et encore. Bien qu’un cycle parfaitement efficace soit peu probable, les solutions idéales entraîneront peu ou pas de déchets.

Pour participer, individuellement ou en équipe, les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus et peuvent provenir de n’importe quel pays du monde, tant que leur juridiction n’est pas soumise aux sanctions fédérales américaines.

Alors que les organisateurs sont intéressés par les idées à n’importe quel niveau de maturité technique, selon l’annonce officielle du défi, ils s’attendent à ce que la plupart des soumissions contiennent des idées à un stade précoce ou des modifications aux technologies existantes. Il y a une préférence pour les approches qui peuvent être mises en œuvre dans un délai de cinq ans, et tous les efforts doivent être faits pour minimiser la masse et le volume.

De plus, les approches proposées doivent être compatibles avec un certain nombre de contraintes liées aux engins spatiaux, telles que :

Les solutions doivent occuper un volume total équivalent à la taille d’un réfrigérateur standard ou plus petit. Le volume peut être occupé dans n’importe quel facteur de forme approprié. (Pour référence, un porte-bagages standard sur l’ISS occupe un volume de 2 mètres de haut, 1,05 mètre de large et 0,86 mètre de profondeur – avec un volume total utilisable de 1 571 m3)

La masse doit être inférieure à 300kg, et le concurrent doit garder à l’esprit qu’un des critères de réussite est la réduction de la masse au lancement atteinte.

La consommation électrique doit être inférieure à 500 W en continu, avec une plage de crête inférieure à 700 W.

Les procédés proposés doivent tenir compte de la manière de gérer la chaleur perdue.

Les solutions doivent être robustes pour les vols spatiaux et les charges utiles de lancement.

L’homme devrait poser le pied sur Mars dans la prochaine décennie

Les participants peuvent soumettre des idées dans plusieurs catégories et peuvent également suggérer plusieurs idées pour la même catégorie, à condition que les propositions soient substantiellement différentes les unes des autres.

Alors que la NASA n’a pas encore fixé de calendrier définitif pour amener les humains sur Mars, l’agence a émis l’hypothèse ces dernières années qu’elle pourrait y arriver d’ici le milieu des années 2030.

À court terme, l’agence espère envoyer des astronautes de la mission Artemis sur la Lune d’ici au moins 2026. Et les missions lunaires pourraient aider à étayer les futures missions vers Mars.

