La seule femme cosmonaute russe se rendra dans l’ISS d’ici septembre

La Russie enverra sa seule femme cosmonaute active dans son programme spatial à la Station spatiale internationale (ISS). Anna Kikina, une ingénieure spatiale de 37 ans, devrait se diriger vers la structure orbitale d’ici septembre 2022.

Nous avons dit « jusqu’à » septembre car il est possible que le voyage soit avancé d’un mois : si les négociations entre l’agence spatiale Roscosmos et SpaceX, société fondée et dirigée par Elon Musk, finalisent les termes d’un accord commercial, alors Kikina partira vers l’ISS en août à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon.

La cosmonaute Anna Kikina détient un grade d’aviation dans l’armée russe et est actuellement la seule femme membre active du programme spatial du pays.

Kikina sera la cinquième femme russe à voyager dans l’espace dans toute l’histoire de la Russie et de l’Union soviétique. Avant elle, la dernière femme du pays à voyager dans l’espace était Elena Serova, qui a passé 167 jours à bord de l’ISS en septembre 2014.

Avant elle, l’actrice Yulia Peresild s’est rendue à la gare pour filmer des parties du film « Le défi”, en novembre 2021. Il convient de rappeler que la Russie a été la première à envoyer une femme dans l’espace, en juin 1963 – Valentina Terechkova. En 1984, c’est au tour de Svetlana Savitskaya, la première femme de l’histoire à effectuer une sortie dans l’espace.

Malgré les records atteints, le volume de femmes russes envoyées par Roscosmos dans l’espace est insignifiant par rapport aux États-Unis : non pas que les Américaines soient un exemple d’équité dans les opportunités spatiales, mais la NASA a déjà envoyé plus de 50 femmes astronautes tout au long de son programme spatial – cela , en dehors des opportunités exploitées par le secteur privé, comme Blue Origin et le SpaceX susmentionné.

Roscosmos n’a pas précisé ce que sera la mission de la seule femme cosmonaute russe sur l’ISS, mais l’éventuel accord avec SpaceX semble être à un stade avancé, signalant un changement de comportement de l’actuel directeur de l’agence russe – Dmitri Rogozine -, qui avait l’habitude de lancer des « barbes » à la NASA et à Elon Musk.

Cependant, la Russie a l’intention de retirer la ligne de transport Soyouz : bien qu’elle ait subi plusieurs mises à niveau technologiques, elle suit toujours le même modèle de conception d’il y a des décennies. Cela placerait SpaceX dans une position confortable pour être embauché par le gouvernement de Vladimir Poutine.

