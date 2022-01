La NASA publie plus d’informations sur Ax-1 et Crew-4, les deux prochaines missions habitées de SpaceX

L’agence spatiale américaine (NASA) a dévoilé plus d’informations sur les deux prochaines missions habitées de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS), l’une privée (Ax-1, d’Axiom Space) et l’autre au service de l’agence (Crew-4, avec un nouvel équipage pour l’ISS).

L’Ax-1, qui devait initialement être lancé fin février, devrait être lancé le 31 mars, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé par Axiom Space. L’information provient d’un article de blog de la NASA, qui cite le besoin de plus de temps pour la préparation des engins spatiaux et les problèmes liés au « trafic » des engins spatiaux à la station.

Les capsules Crew Dragon accostent du côté nord-américain, et il y a un nombre limité de ports, c’est-à-dire une limite au nombre d’engins spatiaux pouvant visiter l’ISS simultanément.

La mission sera dirigée par Michael Lopez-Alegría, un ancien astronaute de la NASA qui s’est rendu trois fois dans l’espace au cours de sa carrière. Les passagers seront Larry Connor, qui sera le pilote, et les spécialistes de mission Mark Pathy et Eytan Stibbe.

Connor est un entrepreneur américain, Pathy est un philanthrope canadien et Stibbe est un investisseur et ancien pilote de l’armée de l’air israélienne. En plus d’être un ancien astronaute, Lopez-Alegría est vice-président d’Axiom Space. Chaque passager a payé 55 millions de dollars pour le voyage, qui devrait durer 10 jours.

L’équipage de la mission Ax-1 d’Axiom Space. De gauche à droite : Larry Connor, Michael López-Alegría, Mark Pathy et Eytan Stibbe. Image : Espace axiome

La capsule sera la C207 Resilience, utilisée dans la première mission habitée de SpaceX au service de la NASA, Crew-1, et dans la première mission orbitale entièrement civile de l’histoire, Inspiration 4. a volé trois ou quatre fois (B1062 ou B1063), ce qui ferait de l’Ax-1 la première mission habitée avec une fusée aussi « expérimentée ».

Crew-4 utilisera un « tout nouveau » Crew Dragon, lancé à bord d’une fusée qui a déjà volé trois fois, le Falcon 9 B1067. Le décollage est prévu le 15 avril, et l’équipage sera composé des astronautes américains Robert Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins (tous de la NASA) et de l’Italienne Samantha Cristoforetti, de l’Agence spatiale européenne (ESA).