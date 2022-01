Un veau à trois yeux et quatre nez génère une lignée d’adorateurs en Inde

Il a besoin de soins médicaux et de bénédictions pour une bonne santé et une longue vie. Ne pas adorer !! – Lalith Nikhil (@lalith_nikhil) 17 janvier 2022

Jusqu’à présent, cependant, il ne semble pas y avoir de risque : les analyses cliniques déjà réalisées indiquent que le veau est en bonne santé, ayant notamment un profil plus joueur.

Le culte vient d’une similitude partagée avec le dieu Shiva, l’une des plus grandes figures de l’hindouisme – la plus grande divinité du courant religieux connu sous le nom de « shivaïsme » – et représente la mort et le temps. Avec Brahma (dieu de la musique et des chants) et Vishnu (responsable du maintien de l’univers), Shiva forme le « Trimurti », un triumvirat de divinités essentielles à la vie selon la religion hindoue.

Dans de nombreuses représentations artistiques, Shiva est montré comme ayant un type de cristal sur son front – reconnu par de nombreux adeptes comme un « troisième œil ». Allié au fait que les vaches et les bœufs sont vénérés par l’hindouisme – qui compare les veaux au lever du soleil – il faut comprendre la raison du culte du veau à trois yeux. Le dieu Krishna est communément représenté comme ayant une vache qui l’accompagne à tout moment.

