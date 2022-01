Parce que ce n’est pas la charge virale élevée qui fait qu’Omicron se propage plus rapidement

Influencer le taux de transmission est la capacité de la nouvelle variante du Sars-Cov-2 à échapper à une partie de la réponse immunitaire induite par les vaccins ou par une infection liée à des formes virales antérieures.

Depuis qu’Omicron (B.1.1.529) a été identifié fin novembre 2021 dans la province sud-africaine du Gauteng, les premières observations épidémiologiques ont indiqué que la nouvelle variante du coronavirus SARS-Cov-2 est capable de transmettre beaucoup plus facilement de Delta. Cela a permis à Omicron de dépasser rapidement les autres formes virales en circulation et de devenir la souche dominante à l’échelle mondiale.

Selon les chercheurs, ce n’est pas la charge virale plus élevée causée par l’infection, donc la libération de grandes quantités de particules virales par les personnes infectées, qui détermine le taux de propagation plus élevé, mais la capacité d’Omicron à échapper à une partie de la réponse immunitaire. induite par la vaccination ou par une infection liée à des variants antérieurs. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont évalué les niveaux de virus présents dans le nez et la gorge des personnes infectées par Omicron, en les comparant à ceux des personnes infectées par Delta. La comparaison a montré que ce sont les infections Delta qui ont un pic de charge virale légèrement plus élevé que les infections Omicron, et non l’inverse.

Cela a été mis en évidence dans deux études distinctes, toutes deux publiées sur le serveur de prépresse MedRXiv et non encore peer-reviewed, menées respectivement par l’équipe de recherche de l’Université de Genève, Suisse, dirigée par le virologue Benjamin Meyer, et par un groupe de travail américain coordonné par Yonatan Grad de la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston, en Massachusetts. En plus d’exclure une plus grande transmissibilité liée à la charge virale mesurée via l’ARN viral, Meyer et ses collègues ont également comparé directement le nombre de particules infectieuses présentes dans les échantillons testés, sans trouver de différences significatives entre les infections Omicron et Delta.

Les résultats de ces études, résumés dans un article publié le La nature, ont « implications pour les politiques gouvernementales sur l’isolement post-infection», soulignent les érudits. En particulier, en ce qui concerne la présence (qui est apparue dans environ la moitié des échantillons analysés) de virus infectieux cinq jours après le premier diagnostic d’infection à Omicron.

« Ce sont des résultats inquiétants – dit Grad -, car les directives publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis permettent aux personnes infectées par le virus de mettre fin à leur isolement cinq jours après avoir été testées positives ou avoir ressenti les premiers symptômes. Les directives précisent que les personnes qui sont sorties de l’isolement doivent continuer à porter un masque facial pendant encore cinq jours, mais n’ont pas besoin d’un test négatif pour sortir de l’isolement.« . Le CDC, souligne-t-il La nature, n’a répondu par aucun commentaire avant la publication de l’article.