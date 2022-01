Les enfants vaccinés ont la moitié du risque d’infection à Omicron par rapport aux enfants non vaccinés

Les données publiées par le ministère israélien de la Santé montrent que le vaccin Covid est efficace pour protéger les enfants de la variante Omicron.

Par rapport aux enfants non vaccinés, les nourrissons qui ont reçu deux doses sont deux fois moins susceptibles de contracter la variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2. Chez les adolescents qui ont reçu un rappel dans les deux derniers mois, la protection est quatre fois supérieure à celle chez ceux qui n’ont pas reçu le vaccin Covid. Cependant, chez les enfants entre 12 et 15 ans qui n’ont pas reçu la troisième dose – et qui ont terminé le cycle de vaccination de base pendant plus de trois/quatre mois – cette différence est significativement réduite, un chiffre qui souligne une fois de plus l’importance de la booster pour endiguer la variante « super mutée » apparue fin novembre 2021 en Afrique du Sud. Les nouvelles données ont été publiées par le ministère israélien de la Santé, actuellement touché par une véritable vague de cas Omicron. Au moment d’écrire ces lignes, comme indiqué du temps d’Israël, dans ce pays du Moyen-Orient, il y a 400 000 cas actifs de COVID-19, l’infection causée par l’agent pathogène pandémique, qui représente plus de 4 % de la population totale. Il y a des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour.

L’étude du ministère de la Santé sur les enfants et les adolescents a été menée en collaboration avec des chercheurs de l’Institut Weizmann des sciences, du Technion-Israel Institute of Technology, de l’Université hébraïque et de l’Institut Gartner du Sheba Medical Center, le principal hôpital israélien actuellement engagé dans un quatrième étude pionnière d’évaluation de la dose. La première partie de la recherche s’est concentrée sur le groupe d’âge 5 – 11 ans, pour lequel la vaccination est disponible depuis novembre ; cela signifie qu’il y a encore beaucoup d’enfants qui n’ont pas reçu les doses ou n’en ont reçu qu’une seule. Selon les données publiées par le ministère israélien, entre le 25 décembre 2021 et le 16 janvier 2021, le taux d’infection parmi les enfants vaccinés était de 120 cas pour 100 000, tandis que pour les non vaccinés, il était de 260 cas pour 100 000, soit plus du double. Les données montrent comment le vaccin peut également prévenir l’infection et pas seulement la maladie.

Quant aux adolescents entre 12 et 15 ans vaccinés par rappel (la troisième dose a été autorisée à partir de décembre au moins trois mois après la fin du cycle de vaccination de base), le taux d’infections sur la période de référence était de 90 pour 100 000, alors qu’en les non vaccinés, il était de 330 pour 100 mille. Pratiquement quatre fois le nombre de cas. L’efficacité du rappel est soulignée par les données sur les adolescents vaccinés avec seulement le cycle de base à deux doses pendant plusieurs mois. Le taux d’infection chez les enfants qui avaient reçu les deux doses entre trois et quatre mois plus tôt était en fait de 220 cas pour 100 000, tandis que pour ceux vaccinés depuis cinq mois ou plus, le taux d’infection était de 290 pour 100 000, légèrement inférieur à celui constaté. chez les non vaccinés. Les données suggèrent que la protection contre l’infection chute de manière significative en quelques mois, tandis que celle contre le COVID-19 sévère et l’hospitalisation restent élevées.

Comme l’a rapporté le Time of Israel, le ministère israélien de la Santé a indiqué qu’environ 2 % des patients admis dans un état grave ou critique en raison de la COVID-19 ont 4 ans ou moins, contre une moyenne de 1 % les jours précédents. . Dans le groupe d’âge entre 5 et 11 ans, le chiffre est resté à 0 %, tandis que chez ceux entre 12 et 15 ans, il y a eu une transition de 0 % à 1 %. Ces pourcentages soulignent l’importance de la vaccination même dans les tranches d’âge les plus jeunes.