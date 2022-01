Les startups promettent des avancées dans les expériences pour soigner la calvitie

Dans un fait divers susceptible d’intéresser au moins trois personnes dans le Apparence numérique, la startup américaine dNovo dit faire avancer les expériences dans le but de développer un remède contre la calvitie, en utilisant des cellules souches humaines chez la souris et avec des résultats… étrangement efficaces, si réels.

La société a déclaré à Fortune que même s’il reste encore « des années » avant que la technologie ne soit prête pour l’homme, l’efficacité obtenue chez la souris est une indication que dNovo pourrait être sur la bonne voie pour guérir l’alopécie. propriétaires des « entrées capillaires » et des « coiffures involontaires des frères franciscains » dans le monde entier.

Soi-disant, une souris qui a développé des cheveux humains après avoir expérimenté des cellules souches d’un homme, dans le but de développer un remède contre la calvitie (Image : dNovo/Handout)

La société, fondée par le biologiste Ernesto Lujan, formé à l’Université de Stanford, explique que le traitement en question « reprogramme » les cellules communes du corps – telles que les cellules graisseuses ou sanguines -, les transformant en de nouveaux follicules pileux.

Ces follicules, à leur tour, remplacent les follicules avec lesquels nous sommes nés, produisant des cheveux là où, auparavant, les mèches n’étaient que de simples touffes dans le meilleur des cas.

« Nous sommes actuellement au stade préclinique de développement », a déclaré Lujan à Fortune. « Nous avons obtenu des résultats prometteurs chez la souris et nous en sommes très enthousiastes. Nous espérons démontrer l’efficacité [da solução] pendant les essais cliniques humains et la commercialisation de notre produit, mais pour le moment, nous en sommes à un stade très précoce du processus.

Une autre startup – Stemson Therapeutics – a reçu 15 millions de dollars en juillet 2021 pour développer un remède contre la perte de cheveux avec – et nous paraphrasons ici – « une technologie innovante de régénération cellulaire utilisant les propres cellules du patient pour générer de nouveaux follicules pileux ».

Bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent d’être un jour plus poilus que le Wolverine de Marvel (à l’exception de Jeff Bezos, qui a apparemment adopté le style « Lex Luthor cosplay » pour le sport – les milliardaires ont ce genre de choses…).

Le sadisme d’un homme qui a des milliards de dollars en volume en proportion de son manque de cheveux (Image : Christos S/)

Ces entreprises profitent d’une étude de 2006, où le chercheur japonais Shinya Yamanaka, qui a un doctorat en biologie humaine et a même remporté un prix Nobel de médecine en 2012, a découvert un moyen de transformer n’importe quelle cellule du corps humain en cellules souches. . Depuis lors, de nombreuses entreprises – dont Stemson – ont tenté de reproduire la même méthode pour, ô surprise, remédier au sort des propriétaires des soi-disant «aéroports à moustiques».

La calvitie est un sujet de discussion brûlant dans la communauté clinique depuis des années. À ce jour, son remède ultime n’a pas encore été découvert et ses causes peuvent être extrêmement variées – allant des plus traitables, comme le stress, la consommation de cigarettes et d’autres dépendances ; même irréversibles, comme un héritage héréditaire.

Cependant, cela n’a pas empêché l’émergence de diverses méthodes d’implants pour pallier le manque, dirons-nous, de « feuillage dans le gommage capillaire ». Le problème : selon le Modern Man’s Manual, une greffe de cheveux coûte, en moyenne, 10 000 R$ par séance – cependant, ce montant est extrêmement variable selon le degré de calvitie du patient ou, comme j’aime à le dire, « combien l’air frais frappe le sommet de votre tête sans résistance.

D’autres solutions impliquent l’utilisation de médicaments topiques (appliqués localement) ou oraux (comprimés et liquides buvables). Des noms comme « Finasteride », « Minoxidil » ou « Dutasteride », au Brésil ; ou « Nutrafol » et « Rogaine », aux États-Unis, sont très courants dans les pharmacies et les salons de coiffure. Il y a aussi l’utilisation de plusieurs shampoings qui promettent soit de stopper la chute, soit de l’inverser complètement, mais leur efficacité est trop variable pour attester d’un quelconque résultat.

Blague à part, il convient de rappeler que les dermatologues du monde entier recommandent, avant d’entreprendre toute action, de consulter un professionnel de la santé (le terme exact est « tricologue », mais les dermatologues peuvent faire cette analyse et donner la référence appropriée).

