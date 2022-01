La Chine lance deux satellites et atteint 400 vols avec la fusée Longue Marche

Un nouveau groupe de satellites insaisissables Shijian-06 a été lancé par la Chine lors de leur premier lancement en 2022 – une occasion qui commémore également le 400e vol de la fusée Longue Marche.

Les satellites en question ne sont cependant insaisissables que par leur apparence : le gouvernement chinois n’a jamais publié d’images des artefacts, mais leurs fonctions d’exploration spatiale et leurs tests de vérification technologique sont déjà connus dans le monde entier.

Le premier lancement de la Chine en 2022 – et le 400e vol de la fusée Longue Marche – a amené deux satellites de renseignement en orbite terrestre (Image : CNSA/Handout)

Le groupe en question entre également dans ces catégories, bien que les analystes occidentaux soulignent que son orbite – à environ 585 kilomètres (km) de la surface de la Terre et synchronisée avec le Soleil – sert à des fins telles que le signal et l’intelligence électronique.

La fusée effectuant le lancement était une Longue Marche 4B, développée et fournie par la Shanghai Academy of Space Flight Technology (SAST). Le lancement utilisait un propulseur hypergolique (en bref : deux composés chimiques qui s’enflamment spontanément et sans présence d’oxygène) – la charge utile était capable de soulever 2,8 tonnes de poids.

Selon les médias d’État chinois, la Longue Marche utilisée à l’occasion a reçu l’acronyme « YYDS » (en anglais, « GOAT », ou « le plus grand de tous les temps », dans la traduction en notre portugais). Il convient de rappeler que le 300e vol a été effectué en mars 2019, il y a trois ans et demi. Depuis lors, le programme spatial chinois a évolué à pas de géant – en 2021, le pays a atteint 56 lancements, avec 53 succès et seulement trois échecs.

La technologie spatiale chinoise se renforce depuis 2014, date à laquelle le pays a ouvert la base de lancement côtière de Wenchang, dédiée aux fusées à grande échelle. En outre, la nation asiatique a développé un réseau de capteurs à distance via satellite et communication dans l’espace, c’est-à-dire en dehors de sa propre station spatiale.

