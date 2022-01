L’éruption des Tonga était 500 fois plus puissante qu’une bombe atomique

L’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, qui a eu lieu samedi dernier (15), dans une zone de l’océan Pacifique appartenant à la nation insulaire des Tonga, pourrait être la plus puissante depuis près de 140 ans. De plus, selon les experts, l’explosion était 500 fois plus puissante qu’une bombe atomique.

L'éruption du volcan sous-marin des Tonga samedi dernier (15) a généré une force de plus de 500 bombes atomiques. Image: Services géologiques des Tonga via Reuters « Nous avons trouvé un chiffre d'environ dix mégatonnes d'équivalent TNT », a déclaré James Garvin, scientifique en chef au Goddard Space Flight Center de la NASA, à la télévision NPR. Selon le géophysicien de l'U.S. Geological Survey, Michael Poland, il s'agit peut-être de « l'éruption la plus bruyante depuis [a erupção do vulcão indonésio] Krakatau en 1883″. Malgré une forte éruption volcanique aux Tonga, elle a duré moins d'une heure Inévitablement, l'explosion a laissé les îles de l'archipel des Tonga en lambeaux. La nation polynésienne est toujours totalement isolée du monde après que les câbles de communication sous-marins ont été coupés par l'événement. L'aéroport est toujours recouvert de cendres, empêchant tout avion d'atterrir avec de l'aide. Une petite île a été particulièrement touchée, avec toutes les maisons soi-disant détruites. L'île qui a presque entièrement disparu avec l'événement a été formée à partir d'une plate-forme qui a émergé de la mer en raison de l'activité volcanique il y a environ six ans, reliant deux îles plus anciennes de chaque côté, selon NPR. Bien que l'éruption ait été extrêmement forte, l'épisode a duré moins d'une heure, contrairement à de nombreuses autres éruptions majeures de plus longue durée.