Une étude révèle que les requins attaquent davantage lorsque la lune est pleine

De nouvelles recherches menées par des scientifiques de la Louisiana State University (LSU) et de l’Université de Floride (UF), deux institutions américaines, suggèrent que davantage d’attaques de requins se produisent pendant les phases les plus pleines de la lune, comme la pleine lune.

Un plus grand nombre d’attaques de requins à la pleine lune n’a rien à voir avec plus de luminosité. Image : Requin (Vincent Legrand) – Pleine Lune (pinkfloyd yilmaz uslu) –

Bien que la cause exacte ne soit toujours pas claire, les chercheurs ont découvert que plus d’attaques de requins que la moyenne se produisent pendant les périodes d’illumination lunaire plus élevée et moins d’attaques que la moyenne se produisent pendant les périodes d’illumination plus faible – la nouvelle lune.

De nombreux types d’animaux différents présentent des comportements liés aux phases de la lune, mais peu d’études ont jusqu’à présent examiné les liens entre les phases de la lune et les attaques de requins.

Selon LSU, ce qui rend cette nouvelle approche importante, c’est l’abondance de données analysées. Les résultats sont basés sur un record mondial d’attaques de requins collecté sur une période de 55 ans, entre 1960 et 2015, à partir de l’International Shark Attack Archive du Florida Museum of Natural History, géré par l’Université de Floride.

Le catalogage du nombre d’attaques de requins dans le monde et sur des décennies a révélé une corrélation claire avec les phases lunaires, bien que les raisons en restent inconnues.

« Ce n’est pas une question de plus de lumière la nuit pour que les requins voient. La plupart des attaques de requins se produisent en plein jour. Cependant, la lune peut exercer d’autres forces sur la Terre et ses océans de manière beaucoup plus subtile – par exemple, l’attraction gravitationnelle que nous voyons affecte les marées », a déclaré Steve Midway, professeur agrégé à LSU et chercheur sur le projet. Son expérience combinée en écologie des pêches et en analyse statistique au Département d’océanographie et des sciences côtières et de l’environnement lui a permis d’ajouter une perspective unique à la recherche.

Pour les scientifiques, il est encore trop tôt pour démontrer que l’illumination lunaire est un facteur pertinent dans les attaques de requins. Cependant, les nouvelles données servent de base pour mieux comprendre les attaques de requins et pourraient être utiles pour élaborer des recommandations pour les activités récréatives aquatiques à l’avenir. « L’abondance de données dont nous disposons suggère qu’il y a là quelque chose qui mérite d’être examiné », a déclaré Midway.

