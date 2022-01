Le problème persiste: la NASA travaille au nettoyage du tube d’échantillon du rover Persévérance

Tel que rapporté par Apparence numérique Depuis une semaine, après avoir obtenu sa sixième collection de roches martiennes fin décembre, le rover Perseverance de la NASA a un problème : de minuscules grains de sable et de rochers obstruent son système de collecte d’échantillons.

Cet ensemble d’images montre des parties du bras robotique du rover Persévérance de la NASA fléchissant et tournant. Il servira à restituer le contenu du tube qui a été bouché. Image : NASA

Selon l’agence, l’équipe responsable du robot a travaillé méthodiquement et minutieusement, progressant bien dans la compréhension de la meilleure voie à suivre pour la résolution définitive du problème. Plus tôt cette semaine, des séquences opérationnelles ont été élaborées et testées pour éliminer les intrus rocheux.

Une fois l’expérimentation terrestre terminée, les scientifiques commencent à exécuter la stratégie d’atténuation sur Mars. « Le 12 janvier, nous avons effectué un relevé d’images détaillé du sol sous Persévérance. Cela a été fait pour que nous ayons une bonne idée de ce que les rochers et les roches existent déjà là-bas avant un peu plus – de notre carrousel de bits – nous les rejoignons dans un avenir pas trop lointain », a déclaré l’équipe dans un communiqué. .

La NASA choisit de renvoyer les échantillons qui ont bouché le tube de collecte du rover

Selon les membres de l’équipe, avec des images préliminaires en main, ils se sont lancés dans une manœuvre à l’aide du bras robotique du rover. « En termes simples, nous renvoyons le contenu restant du tube d’échantillon 261 sur sa planète d’origine. Bien que ce scénario n’ait jamais été conçu ou planifié avant le lancement, il s’avère que le vidage d’un noyau à partir d’un tube ouvert est un processus assez simple (au moins pendant les tests terrestres) », indique le communiqué. « Nous avons envoyé des commandes hier, et plus tard dans la journée, le bras robotique du rover pointera simplement l’extrémité ouverte du tube d’échantillonnage vers la surface de Mars et laissera la gravité faire le reste. »

Ils expliquent que renvoyer le contenu, pour le moment, est la meilleure chose à faire, d’autant plus qu’il n’est pas possible d’être sûr de la quantité de roche intrusive restant dans le Tube 261. Cela conduit aux prochaines étapes de la stratégie d’atténuation : envoyer de nouvelles commandes. au rover, lui ordonnant de faire des tests de rotation de carrousel à deux bits.

Ces tests se dérouleront ce week-end, selon la NASA. « Nous espérons que ces rotations – et tout mouvement de roche ultérieur – aideront à guider notre équipe en leur fournissant les informations nécessaires sur la manière de procéder », a déclaré Jennifer Trosper, chef de projet pour la mission Mars 2020. Nous commandons également le rover. de prendre une deuxième série d’images sous le châssis, juste au cas où une ou plusieurs pierres obstrueraient à nouveau le tube.

Sur la base des résultats des tests, l’équipe analysera la situation et améliorera les plans. Selon Trosper, cela devrait prendre encore une semaine ou deux.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !