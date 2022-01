La recherche veut prouver l’existence d’un océan sur la lune de Saturne

La mission Cassini en est à ses derniers jours, mais même si près de « frapper l’horloge et partir », le vaisseau spatial a quand même réussi à faire une découverte qui a intrigué les chercheurs – une oscillation inhabituelle qui pourrait prouver l’existence d’un océan intérieur sur la lune Mimas , de Saturne.

La spéculation doit encore être confirmée et manque de recherches supplémentaires, mais elle est en synergie avec le consensus scientifique selon lequel les corps rocheux avec des océans cachés sous des couches de glace et de roche sont relativement courants dans notre système solaire.

Lire aussi

La lune de Saturne Mimas pourrait être plus qu’un bloc de glace dans l’espace : la reconnaissance faite par la sonde Cassini indique la présence d’un océan caché dans le satellite (Image : NASA / Reproduction)

Pour cela, une équipe de scientifiques du Southwest Research Institute a décidé d’examiner de plus près l’oscillation découverte par Cassini et de découvrir, avec un haut degré de confirmation, s’il y a vraiment un océan sur la minuscule lune de Saturne.

« Si Mimas a un océan, il représentera une nouvelle classe de petits » mondes « hycéaniques insaisissables avec des surfaces qui ne révèlent pas l’existence de leurs eaux », a déclaré le Dr Alyssa Rhoden, experte en géophysique des satellites gelés – en particulier ceux avec les océans – et dans l’évolution des systèmes planétaires géants.

La classification est relativement exclusive, bien que beaucoup plus variée et facile à trouver que prévu. Des planètes comme la Terre dépendent des surfaces océaniques, ce qui ne se produit que dans des positions orbitales et d’autres conditions très spécifiques pour soutenir l’eau liquide – l’un des éléments les plus essentiels à l’émergence de la vie.

Les mondes – et les satellites – avec des océans internes, cependant, peuvent se produire à une plus large gamme de distances de leurs étoiles respectives. Ici, dans notre système solaire, quelques exemples de cela incluent les lunes Europe, Titan et Encelade, ainsi que la planète naine Pluton, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Parce que la surface de Mimas est fortement cratérisée, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un énorme bloc de glace », a déclaré Rhoden. « Les mondes avec des océans intérieurs, comme Encelade ou Europe, ont tendance à être plus fracturés et montrent divers signes d’activité géologique. Apparemment, cependant, Mimas « cachait le jeu », et notre nouvelle compréhension a considérablement élargi la définition d’un monde potentiellement habitable dans notre système solaire et au-delà. »

Les corps célestes de ce type présentent une configuration très intéressante : dans un satellite naturel, il existe des processus de marée qui dissipent les énergies de rotation et d’orbite sous forme de chaleur. Pour que la formation géologique vue sur Mimas soit vraiment un océan caché, la chaleur à l’intérieur de la lune doit être suffisamment chaude pour empêcher ce volume d’eau de geler, mais suffisamment froide pour maintenir une petite couche de glace, bien qu’épaisse. la surface.

Dans cet esprit, l’équipe du Dr Rhoden a développé des modèles statistiques de dissipation de chaleur, générant des méthodes numériques qui tracent un scénario optimisé qui explique de manière plausible un état de glace constant à des distances comprises entre 22,53 km et 32,18 km au-dessus de l’océan (supposé).

« La plupart du temps, lorsque nous créons ces modèles, nous devons les affiner pour qu’ils produisent ce que nous observons », a déclaré Rhoden. « Cette fois, la preuve d’un océan intérieur sur la lune est apparue dans les scénarios les plus réalistes des calottes glaciaires de surface. »

L’équipe a déjà publié un article dans la revue scientifique icare, mais les recherches se poursuivent, cherchant maintenant la confirmation des soupçons.

