L’astronaute de l’ISS révèle les détails du port d’un costume de gorille dans l’espace

Cela fait six ans depuis la célèbre vidéo de la « Station spatiale internationale Gorilla », qui a traversé la communauté astronomique en 2016 et a montré l’astronaute de l’ISS Scott Kelly portant un costume de gorille et pourchassant un autre membre d’équipage dans l’espace.

Kelly, qui a pris sa retraite de la NASA la même année, a récemment mis en lumière les détails de ce fantasme infâme, y compris les mésaventures auxquelles il a été confronté pour y accéder, à plus de 400 km au-dessus de la surface de la Terre.

L’astronaute Mark Kelly a un jour passé en contrebande une combinaison complète de gorille à bord de la Station spatiale internationale. Il n’en a parlé à personne. Un jour, sans que personne ne le sache, il l’a mis. (source : Reddit) pic.twitter.com/v7aVunL7QF – SPENCE, TODD (@Todd_Spence) 9 janvier 2022

Selon Scott lui-même, « la faute » était son frère jumeau et également ancien astronaute, Mark Kelly. Lui, qui a pris sa retraite bien avant son frère, décide un beau jour d’offrir à son frère la tenue fatidique. Sa justification était la meilleure possible, digne d’un homme qui a beaucoup étudié sur beaucoup pour être astronaute : « Parce qu’on n’a jamais vu de gorille dans l’espace ».

Mark, maintenant sénateur du Parti démocrate de l’État de l’Arizona, a scellé le costume sous vide et l’a envoyé à son frère, mettant les bagages dans la cargaison lors d’une mission malheureuse de la fusée SpaceX Falcon 9 en juin 2015. Oui. qui a explosé.

Pas un homme qui abandonne facilement et qui a clairement ses priorités, Mark a essayé une deuxième fois l’année suivante – cette fois en voyant le fantasme réussir à se rendre à l’ISS. Et le reste, comme le dit l’expression, appartient à l’histoire : un clip de 15 secondes de Scott enfilant le costume et pourchassant son compatriote britannique Tim Peake en apesanteur est devenu viral grâce à un utilisateur de Twitter (qui a prétendu à tort être Mark le singe déguisé .

Sur Twitter, Scott Kelly lui-même a précisé les détails. La vidéo en question a déjà eu plus de neuf millions de vues, plus de 355 000 likes, 75 100 retweets directs (lorsque vous cliquez simplement sur le bouton correspondant) et 11 800 retweets commentés à la fin de ce post.

« Bien sûr, les gens ont aimé », a déclaré Scott. « Comment peut-on ne pas aimer un gorille dans l’espace ? J’ai été surpris qu’il apparaisse à nouveau sur Internet après toutes ces années.