Une éruption volcanique sous-marine aux Tonga empoisonne l’eau et pourrait nuire à l’agriculture locale

Les scientifiques de l’Université Cornell à la tête de recherches financées par la NASA sur les impacts des cendres volcaniques avertissent qu’en plus des dommages directs causés aux infrastructures par la fumée et le tsunami, l’épais manteau de cendres pose d’immenses risques pour la santé et l’environnement – ​​amplifiés par l’interaction de l’eau de mer avec les particules de cendres .

Selon les chercheurs, l’eau potable pourrait être contaminée et les impacts à moyen terme sur l’agriculture à petite échelle pourraient entraîner des menaces aiguës et chroniques pour la santé et les moyens de subsistance aux Tonga.

Adrian Hornby, chercheur postdoctoral, affirme que la présence d’eau de mer dans une éruption volcanique peut créer des éléments toxiques dans les cendres. « L’implication de l’eau de mer dans l’éruption libère d’énormes quantités d’espèces volatiles, par exemple du chlore, dans le panache de cendres. Avec les gaz libérés du magma, cela crée un cocktail qui forme facilement des sels acides et des saumures dans les particules de cendres.

Les cendres crachées par les éruptions volcaniques sous-marines pourraient nuire aux Tonga à long terme. Image: Services géologiques des Tonga via Reuters

Selon Hornby, des études antérieures sur le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ont montré que les cendres transportent certaines des charges de sels les plus élevées jamais enregistrées, qui peuvent contenir des espèces hautement toxiques telles que le soufre, le chlore et le fluor. « Ces sels se déposent avec les cendres et peuvent être facilement lessivés par les pluies, entraînant un risque immédiat pour la qualité de l’eau, l’agriculture et l’environnement naturel. »

Matthew Pritchard, professeur de télédétection et chercheur principal du projet de la NASA, affirme que l’eau et le magma produisent également de très fines particules de cendres qui peuvent se propager sur une vaste région. « Il existe des rapports préliminaires selon lesquels des concentrations de chlorure d’hydrogène ont été détectées par satellite à des niveaux plus élevés que d’habitude dans l’atmosphère au-dessus des Tonga », a déclaré Pritchard. « Étant donné que l’interaction eau-magma produit des cendres volcaniques très fines et que le panache de cendres semble avoir atteint au moins 20 km d’altitude, je m’attends à ce que les cendres se dispersent sur une région beaucoup plus large que les éruptions précédentes. »

Un autre des principaux chercheurs du projet à la NASA, le professeur d’ingénierie Natalie Mahowald, a révélé que les éruptions précédentes ont produit des cendres riches en fer, et que la libération de fer et d’autres éléments dans les environnements terrestres et marins peut avoir des impacts écologiques dramatiques. « Les cendres volcaniques peuvent contenir à la fois des polluants et des nutriments, ce qui peut modifier les écosystèmes de manière spectaculaire. »

Selon Esteban Gazel, professeur de géochimie et membre de l’équipe du projet, lorsque les volcans éclatent sous l’eau – un processus connu sous le nom d’éruption sous-marine ou sous-marine – ils créent souvent de petits nuages ​​de cendres. Cependant, nous voyons maintenant « quelque chose de très différent ».

L’épisode était une éruption volcanique sous-marine en dehors du schéma attendu

« Nous nous attendons à ce que les éruptions sous-marines produisent des nuages ​​de cendres relativement petits puisque les éruptions sont générées par des explosions violentes ponctuelles lorsque l’eau de mer se vaporise au contact du magma, mais nous assistons à quelque chose de très différent de l’éruption Hunga Tonga-Hunga Ha’. papa Les données satellitaires et les images de l’ensemble des Tonga montrent qu’un monticule de cendres a été propulsé à 20 à 30 km de haut dans l’atmosphère et a laissé un manteau très épais dans son sillage.

« Nous étudions la composition chimique de dizaines d’échantillons de cendres et les relions à leurs effets environnementaux. L’examen des cendres du Hunga Tonga-Hunga Ha’apai offre l’opportunité d’évaluer rapidement les dangers et l’impact de cette éruption extraordinaire », a déclaré Gazel.

« Les éruptions volcaniques sont une force majeure de création et de destruction et leur impact sur la société transcende les frontières politiques », a-t-il ajouté. « Pour éviter les surprises à l’avenir, il faut s’efforcer d’instrumenter tous les volcans de la planète. Cela fournira les données nécessaires pour les actifs à risque, surveillera l’activité et prédira les futures éruptions », estime le chercheur.

