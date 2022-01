Qu’est-ce qui fait qu’une planète est considérée comme habitable ?

Alors que la communauté astronomique continue de découvrir des milliers de planètes en orbite autour d’étoiles proches de notre Soleil, et surtout alors que nous concentrons nos recherches sur des mondes semblables à la Terre, la question demeure : de quoi un corps planétaire a-t-il besoin pour être considéré comme habitable ?

Tout d’abord, nous devons prendre en compte le facteur température. La quantité d’eau sur une planète est connue pour influencer grandement la facilité avec laquelle elle peut se transformer en boule de glace, selon de nouvelles simulations réalisées par une collaboration internationale d’astrophysiciens.

La température des planètes, influencée par leur proximité avec leurs étoiles hôtes, est l’un des facteurs pris en compte pour classer l’habitabilité. Image : Mars0hod –

Pour une planète comme la Terre, une réduction de 8 % de la lumière solaire suffit à geler. Cependant, les mondes plus secs sont plus robustes, repoussant les limites de l’habitabilité au-delà de nos mondes actuels et élargissant les options pour trouver la vie sur un autre monde.

On ne sait pas combien il y a de planètes semblables à la Terre.

On ne sait pas vraiment à quel point les planètes semblables à la Terre sont courantes, en particulier celles dont le pourcentage d’eau recouvrant la surface est le même. Beaucoup plus de recherches sur les exoplanètes seront nécessaires pour comprendre cette question et d’autres. En attendant, nous pouvons utiliser des simulations informatiques pour explorer comment divers types de planètes pourraient se comporter et évoluer dans leurs systèmes d’origine.

Parce que les planètes sont complexes, des données comme la température dépendent de nombreux points. La quantité de lumière solaire qu’ils reçoivent est très importante, bien sûr, mais tout aussi importante est la réflectivité de la planète, car le rayonnement qui rebondit simplement sur la surface et s’échappe dans l’espace entrave le réchauffement. Ainsi que le taux d’humidité dans l’atmosphère, qui peut provoquer un effet de serre capable de réchauffer considérablement une planète.

Prenons, par exemple, les planètes rocheuses qui n’ont que de petites quantités d’eau liquide à leur surface. Si vous deviez prendre une planète rocheuse de la même taille que la Terre et la mettre en orbite terrestre autour du Soleil, elle serait plus froide que notre planète car il y aurait beaucoup moins de vapeur d’eau dans l’atmosphère et donc ses capacités de serre seraient réduites.

Cependant, à de faibles niveaux d’ensoleillement, la planète serait en fait plus chaude car elle aurait moins de nuages ​​et moins de neige à la surface. Cela le rendrait moins réfléchissant et mieux à même de capter la lumière du soleil pour rester au chaud.

En pensant de cette façon, un groupe international d’astronomes a étudié l’évolution des planètes rocheuses tout en modifiant la quantité de lumière solaire reçue par ces mondes. Comme prévu, ils ont remarqué que lorsque vous refroidissez trop une planète, elle gèle.

Cependant, selon un article scientifique décrivant la recherche, publié dans la base de données de préimpression arXiv, ils ont également découvert que les planètes rocheuses peuvent survivre à leurs parents aquatiques semblables à la Terre.

Plus de glace, plus de réflectivité de la lumière du soleil

Selon l’étude, le problème est l’eau : lorsqu’une planète se refroidit un peu, une partie de son eau liquide se transforme en glace. Étant donné que la glace est beaucoup plus brillante que l’eau, ce peu de glace supplémentaire reflète un peu plus la lumière du soleil, l’empêchant de continuer à réchauffer la planète.

Ainsi, la planète se refroidit un peu plus, plus de glace se forme et la réflectivité augmente encore plus. Selon les scientifiques, la répétition du processus conduit finalement à un effet de serre inversé appelé une glaciation galopante – essentiellement, la planète se transforme en une boule de neige géante.

Dans le cas de la Terre, si la lumière du soleil que nous recevons diminuait de seulement 8 % et que nous maintenions le niveau actuel de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, cela suffirait à mettre en place ce cycle désastreux. En fait, le phénomène « boule de neige » s’est peut-être déjà produit une ou deux fois dans l’histoire géologique de notre planète, selon les chercheurs.

Comme le souligne le site Web espace.com, les planètes rocheuses peuvent éviter ce scénario plus longtemps que les planètes aquatiques, simplement parce qu’elles n’ont pas assez d’eau pour couvrir une grande partie de leur surface.

En simulation, les scientifiques ont découvert que des planètes rocheuses avec la même quantité de dioxyde de carbone peuvent supporter une étoile à seulement 77% de la luminosité du Soleil sans geler complètement.

Cette logique fonctionne également dans le sens inverse. La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre clé, donc si vous augmentiez la chaleur du Soleil, une planète comme la Terre se transformerait en quelque chose comme Vénus : elle se réchaufferait, libérant plus d’eau dans l’atmosphère, ce qui emprisonnerait plus de chaleur, et à son tour , libérerait plus d’eau – et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il y ait un emballement de l’effet de serre. En effet, notre planète est vouée à ce sort : dans quelques centaines de millions d’années, le Soleil sera suffisamment brillant et chaud pour déclencher un tel scénario.

Comme les planètes rocheuses n’ont pas de taux d’humidité significatifs, elles auront toujours moins de vapeur d’eau dans leur atmosphère. Selon les nouvelles simulations, une planète rocheuse pourrait orbiter paisiblement autour d’une étoile qui pompe 80% de chaleur en plus que le Soleil.

Ce résultat change considérablement nos hypothèses sur ce qui rend une planète habitable. La zone habitable autour d’une étoile est la région estimée où l’eau liquide peut exister à la surface, ce qui signifie qu’elle n’est ni trop froide pour geler ni trop chaude pour s’évaporer.

Cependant, les estimations précédentes de la zone habitable supposent des compositions semblables à celles de la Terre, avec la même quantité d’eau sur ses surfaces que notre planète.

Il s’avère que les planètes rocheuses sont beaucoup plus dures que la Terre et maintiennent l’eau liquide plus proche et plus éloignée de leur étoile que ne le suggèrent les calculs d’habitabilité conventionnels. Cela signifie que si nous trouvons une planète de la taille de la Terre qui se trouve en dehors de la zone habitable traditionnelle, nous ne devrions toujours pas exclure l’hypothèse d’habitabilité.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !