Les influenceurs parient sur le clonage des animaux de compagnie pour maintenir en vie les profils Instagram populaires

Cela ressemble à un cas particulier, mais en fait, le clonage d’animaux de compagnie est plus courant qu’il n’y paraît : en 2019, l’équipe qui s’occupe du compte papita « Fée Clochette » a révélé que le matériel génétique de l’animal avait été stocké pour être cloné dans le futur ( le poste, soit dit en passant, a été signalé comme un « partenariat rémunéré » avec ViaGen).

Plus loin, le compte « ipartywithbruce », du « petfluenceur » chihuahua Bruce, a effectué le clonage de quatre autres animaux de compagnie – et Bruce n’est toujours pas mort : dans plusieurs posts, les cinq animaux – quatre clones plus l’original – apparaissent ensemble. Enfin, plusieurs récits mentionnent explicitement dans leurs arrobas que l’animal en question est un clone, avec des exemples tels que « baxter_the_clone » et « clash_of_the_clones ».

Cela a créé un débat éthique sur la préservation de la mémoire d’un animal décédé par rapport au maintien de sa continuité simplement à cause d’un compte viral sur les réseaux sociaux. En bref, personne n’est contre le clonage en soi, mais la raison pour laquelle cela se produit.

« Une personne peut cloner son animal de compagnie et remplacer l’original. Le monde n’a même pas besoin de savoir. Il ne le saura peut-être jamais », a déclaré à Input la responsable du service ViaGen, Melain Rodriguez (elle qui a signé l’autorisation de clonage pour tous les animaux mentionnés jusqu’à présent). « Surtout si le clone a l’apparence exacte [do original] et eux [os tutores] continuer avec le même animal de compagnie ».

Selon le responsable, le prix pour cloner un animal de compagnie commence à 35 000 USD (192 050 R$) et peut atteindre jusqu’à 50 000 USD (274 360 R$), et la « technicité » de la chose est assez compliquée : selon Rodriguez, le processus commence d’une manière très similaire à la fertilisation. in vitro.

« Les œufs et les embryons sont créés dans des boîtes de Pétri, puis transférés à une ‘mère porteuse' », a déclaré l’exécutif, ajoutant que « la plupart du temps », les clients de ViaGen acceptent les coûts élevés en raison de la forte charge émotionnelle impliquée. Avouons-le, perdre un animal de compagnie revient à perdre un membre de la famille. Les sentiments développés par ceux qui les créent sont tout aussi intenses et, au moment de dire au revoir, la souffrance et le deuil sont immenses. « Si vous aviez un merveilleux animal de compagnie que vous aimiez tant, il est difficile de l’abandonner. Beaucoup de nos clients sont issus de cette situation.

Udvar-Hazy en est un exemple, et un autre est Kelly Anderson, un dresseur de chiens qui vit au Texas. Elle est propriétaire du compte « adogandacat », mettant en vedette le chien Ghost, le chat Chai, dont la mort est survenue en 2017, laissant la place au clone Belle. Selon Anderson, Chai lui a servi de soutien et de lutte contre la dépression et un trouble alimentaire grave. Lorsque le compte avait encore le félin d’origine, Anderson a amassé 64 000 abonnés.

« J’ai construit ma fondation à partir de zéro, en travaillant très dur, et quand Chai est mort, les choses ont commencé à s’effondrer », a-t-elle déclaré à Input. « J’ai définitivement disparu de la surface de la Terre. » Les choses ne se sont pas améliorées même lorsque Anderson a commencé le processus de clonage. Elle dit que le pire dans tout ça, c’est l’attente : « il leur a fallu environ quatre ans pour [ViaGen] clone Chai – cette période m’a certainement beaucoup affecté.

À la demande de l’entreprise, Anderson n’a pas compté le nombre de FIV qu’il a fallu pour créer Belle, le chat cloné à partir du matériel génétique de Chai. Le nouveau félin est né en 2021. Anderson a toutefois déclaré que l’attente avait eu un impact négatif sur le compte Instagram : « J’ai perdu beaucoup de followers et beaucoup d’engagement. Je reconquiers tout doucement avec Belle.