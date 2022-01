Les petites îles des Tonga ont été presque complètement détruites par le tsunami causé par une éruption volcanique

Depuis samedi (15), jour de la catastrophe, les communications sont coupées partout aux Tonga, rendant impossible d’avoir une connaissance claire de la situation des îles de l’archipel polynésien. Cependant, un navire est arrivé dans les îles périphériques de Nomuka, Manga et Fonoifua et « a signalé que peu de maisons restaient debout après que les colonies aient été frappées par des vagues de 15 mètres de haut », a déclaré Katie Greenwood, chef de la délégation locale à la Fédération internationale des femmes. Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Des informations très malheureuses sont sorties du jour au lendemain sur les trois îles qui nous inquiétaient vraiment – ​​qui ont toutes subi des conséquences dévastatrices à la suite de ces vagues entrantes », a déclaré Katie dans une interview à l’Associated Press. « La plupart des structures et des habitations sur ces îles ont été complètement détruites. »

Il reste à voir de quelle assistance les Tonga ont besoin ou veulent de la part de la communauté internationale, et pour compliquer les choses, l’inquiétude du pays concernant la propagation possible du Covid-19, qu’il a effectivement maintenu en dehors de ses frontières, à l’exception d’un cas signalé chez un voyageur de Nouvelle-Zélande en octobre.

Des images aériennes montrent des dégâts sur l’île de Fonoifua aux Tonga après l’éruption du volcan Hunga Ha’apai. Image : Forces de défense néo-zélandaises

Les Tonga espèrent un « secours de proximité » par précaution, selon Katie, reconnaissant que cela compliquerait les efforts mais est également compréhensible au milieu de la pandémie. « Ils ne veulent vraiment pas échanger une catastrophe contre une autre », a-t-elle déclaré.

Environ 60% des 106 000 habitants des Tonga ont déjà reçu deux doses de vaccin et près de 70% ont reçu au moins une dose, selon Our World in Data.

Anticipant les besoins du pays, la Nouvelle-Zélande a déjà envoyé deux navires. L’un d’eux transporte 250 000 litres d’eau et une usine de dessalement capable de produire 70 000 litres supplémentaires par jour. L’autre navire dirige une équipe d’enquête et de plongée pour aider à évaluer les dommages aux voies de navigation, aux ports et aux infrastructures à quai.

Selon Peeni Henare, ministre néo-zélandais de la Défense, ils devraient mettre trois à quatre jours pour arriver, même si une estimation était qu’ils pourraient être là dès vendredi. « Nous ne savons pas quelles sont les voies de navigation, nous voulons donc, bien sûr, procéder avec un peu de prudence à l’approche des îles Tonga. »

La ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta, a déclaré que des équipes en route seraient également disponibles pour aider, si nécessaire, à l’évacuation des quelque 150 personnes vivant sur les îles dévastées. « Nous sommes prêts à aider là où cela est utile pour le gouvernement des Tonga et là où il est satisfait des protocoles Covid », a-t-elle déclaré.

L’Australie est un autre pays qui se prépare également à envoyer une aide aérienne et maritime. Selon le Premier ministre Scott Morrison, il y aura une conversation entre les autorités pour définir ce qui est le plus nécessaire. « Nos forces de défense ont intensifié leurs opérations et se déploient selon les besoins et les directives », a-t-il déclaré. « Nous sommes profondément désolés pour notre famille à Tonga. »

À Sydney, le vice-président de la Chambre de commerce des Tonga en Australie, Koniseti Liutai, a déclaré que son organisation facilitait l’expédition gratuite de conteneurs pour les membres de la communauté tongienne locale afin d’envoyer de l’aide à leurs proches.

En particulier, il a déclaré que le gouvernement tentait de répondre à des besoins spécifiques : ceux des personnes âgées ou handicapées. « Nous savons que les gouvernements des Tonga, d’Australie et de Nouvelle-Zélande et d’autres se tournent vers la nourriture et l’eau », a-t-il déclaré. « Nous essayons d’être un peu plus spécifiques aux besoins des familles. »

