Les composés organiques trouvés sur Mars par le rover Curiosity de la NASA pourraient être des signes de vie ancienne sur la planète, selon des scientifiques de l’agence spatiale américaine.

Selon les chercheurs, certains des échantillons de roche poudreuse collectés au fil des ans contiennent des matières organiques riches en un type de carbone qui, ici sur Terre, est associé à la vie.

Travaillant sur Mars depuis 2012, le rover Curiosity a collecté des échantillons contenant des composés organiques. Image : Espace extra-atmosphérique –

Cependant, ils soulignent qu’il est trop tôt pour savoir ce qui a engendré ces produits chimiques intrigants. « Nous trouvons des choses sur Mars qui sont extrêmement intéressantes, mais nous aurions vraiment besoin de plus de preuves pour dire que nous avons identifié la vie », a déclaré Paul Mahaffy, qui a été chercheur principal pour le laboratoire d’analyse d’échantillons de Mars (SAM) de Curiosity, jusqu’à ce que prendre sa retraite du Goddard Space Flight Center de la NASA en décembre dernier. « Nous examinons donc ce qui aurait pu causer la signature carbone que nous voyons, sinon la vie. »

Le rover Curiosity recherche des signes de vie sur Mars depuis 10 ans

En août 2012, Curiosity a atterri à l’intérieur du cratère Gale de 154 kilomètres de large sur Mars – dans le cadre d’une mission visant à déterminer si la zone aurait pu autrefois abriter la vie microbienne.

L’équipe du rover a rapidement déterminé que le sol de Gale était un environnement potentiellement habitable il y a des milliards d’années, abritant un système de lacs et de cours d’eau qui a probablement persisté pendant des millions d’années.

Dans la nouvelle étude, publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, l’équipe de recherche a analysé 24 échantillons de roche en poudre que le rover a collectés avec sa perceuse à percussion à divers endroits entre août 2012 et juillet 2021. ont été analysés par SAM, qui peut identifier et caractériser les matières organiques – des molécules contenant du carbone qui sont les éléments constitutifs de la vie sur Terre.

D’après le site espace.com, les scientifiques ont découvert que près de la moitié de ces échantillons étaient enrichis en carbone 12, l’isotope stable du carbone, par rapport aux mesures précédentes de météorites de Mars et de l’atmosphère martienne. Les isotopes sont des versions d’un élément qui contiennent différents nombres de neutrons dans leurs noyaux atomiques. Le carbone 12 a six neutrons et le carbone 13 en a sept.

Ces échantillons à haute teneur en carbone 12 provenaient de cinq endroits différents du cratère Gale, qui présentaient tous des surfaces anciennes bien conservées.

Sur Terre, les organismes utilisent préférentiellement le carbone 12 pour leurs processus métaboliques, de sorte que l’enrichissement d’échantillons de roches anciennes avec cet isotope est généralement interprété comme un signe de chimie biotique. « Cependant, les cycles du carbone sur Mars ne sont pas suffisamment compris pour faire des hypothèses similaires pour les découvertes de la planète rouge », ont déclaré les membres de l’équipe d’étude.

Il y a trois explications possibles

Les chercheurs ont proposé trois explications possibles à l’intrigant signal carbone. Le premier implique des microbes de Mars qui produisent du méthane, qui a ensuite été converti en molécules organiques plus complexes après avoir interagi avec la lumière ultraviolette (UV) dans l’air de la planète rouge. Ces matières organiques plus grosses sont ensuite retombées au sol et se sont incrustées dans les roches que Curiosity a collectées.

« Mais des réactions similaires impliquant la lumière UV et le dioxyde de carbone non biologique, de loin le gaz le plus abondant dans l’atmosphère de Mars, auraient également pu générer le résultat. Il est également possible que le système solaire ait traversé un nuage moléculaire géant riche en carbone 12 il y a longtemps », ont déclaré les chercheurs.

« Les trois explications correspondent aux données », a déclaré le responsable de l’étude Christopher House, un scientifique de l’équipe Curiosity basé à l’Université d’État de Pennsylvanie, dans le même communiqué. « Nous avons simplement besoin de plus de données pour les valider ou les rejeter. »

La nouvelle découverte est particulièrement intrigante en raison de l’enrichissement en carbone 12, mais Curiosity a déjà détecté des composés organiques sur Mars. Par exemple, l’équipe de la mission a précédemment signalé la détection de matières organiques dans des échantillons de roche en poudre. Le robot à six roues a également traversé à plusieurs reprises des panaches de méthane, la molécule organique la plus simple.

On ne sait pas ce qui produit le méthane gazeux de Mars, ou depuis quand. Ce composé pourrait être généré par des microbes qui se métabolisent aujourd’hui sous la surface glaciale de Mars. Il pourrait également être produit par des interactions souterraines de roche et d’eau chaude, sans vie impliquée. Enfin, il peut aussi s’agir de matériaux anciens, produits par des organismes ou de manière abiotique, longtemps piégés sous terre et « rotés » à la surface.

D’autres données utiles pourraient également provenir d’un autre rover martien – Persévérance, un robot de la NASA qui a atterri à l’intérieur d’un autre cratère de la planète en février 2021. Il recherche des signes de vie ancienne et collecte des dizaines d’échantillons qui seront renvoyés sur Terre pour analyse, peut-être en 2031.

