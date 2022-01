Une méthode innovante utilise des déchets pour éliminer l’arsenic d’un lac contaminé par une mine d’or

Un lac appelé Long Lake, situé dans la ville d’Ontario, au Canada, a été contaminé par l’arsenic provenant des résidus d’une mine d’or abandonnée à proximité pendant des années.

Selon le site Phys, la mine Long Lake Gold a fonctionné par intermittence jusqu’en 1937 et a produit environ 200 000 tonnes métriques de résidus, rejetés directement dans l’environnement sans confinement.

Aujourd’hui, une équipe de chercheurs de l’Université de Waterloo a montré qu’une forme passive d’assainissement qui utilise des déchets courants peut éliminer pratiquement tout l’arsenic des échantillons d’eau des lacs. Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le Journal des Matériaux Dangereux.

Long Lake, le site du champ d’expérimentation de la nouvelle méthode de nettoyage. Image : Jeff Bain et Joanne Angai

Le traitement passif est une approche rentable pour éliminer l’arsenic de l’eau

Les scientifiques ont découvert que le mélange de copeaux de bois, de feuilles sèches et de limaille de fer (restes de la fabrication de moteurs de voiture) avec du calcaire crée des conditions qui encouragent la croissance des bactéries, qui à leur tour extrait l’arsenic de l’eau, le convertissant en eau sous une forme solide. qui est essentiellement piégé à l’intérieur du filtre à déchets.

Joanne Angai, auteure principale de l’étude, a mené la recherche dans le cadre de sa maîtrise en sciences de la Terre à l’Université de Waterloo. Selon elle, le traitement passif est une approche rentable de la remédiation. « Le traitement actif consiste à pomper l’eau du sol, à la traiter puis à la remettre, alors qu’avec les méthodes passives, vous traitez l’eau là où elle se trouve », a-t-il déclaré. Il y a également moins d’exigences opérationnelles continues et des coûts moindres associés à la surveillance des processus.

« Le traitement passif est également plus écologique », a déclaré Carol Ptacek, professeure au Département des sciences de la Terre et de l’environnement à l’Université de Waterloo, directrice de la thèse d’Angai et membre de l’équipe de recherche. « Il consomme moins d’énergie, ce qui contribue à atténuer ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre souvent associées aux systèmes de traitement actifs. »

En utilisant une variété de techniques différentes – y compris la chimie de l’eau, le séquençage génomique de pointe et les études synchrotron – les chercheurs ont pu déterminer quelles réactions se produisaient lorsqu’ils pompaient de l’eau de lac contaminée à travers des colonnes acryliques remplies de matériau réactif.

Lorsqu’ils ont testé des échantillons d’eau qui avaient traversé le mélange, ils ont constaté que la concentration d’arsenic avait considérablement diminué.

À l’aide de la ligne de lumière SXRMB du Canadian Light Source de l’Université de la Saskatchewan, l’équipe a examiné des carottes de résidus et a confirmé qu’elles avaient retenu pratiquement tout l’arsenic. « Le synchrotron a fourni une caractérisation définitive de la composition et de la structure du produit de réaction d’une manière très efficace et efficiente », déclare Ptacek.

Bien que cette approche de capture des contaminants des eaux souterraines avant d’atteindre les eaux de surface ait été appliquée dans d’autres projets de nettoyage, il s’agit de la première étude à montrer que la méthode est efficace lorsqu’elle est utilisée avec un pH faible et un mélange d’eau lourde en arsenic.

Méthode brevetée depuis plus de 30 ans

Ptacek et un autre membre de l’équipe de recherche, David Blowes, ont développé et breveté l’utilisation du carbone organique et du fer à valence zéro pour l’assainissement à la fin des années 1980 et au début des années 1990 alors qu’ils étaient étudiants diplômés à l’Université de Waterloo. Bien qu’ils aient d’abord utilisé les deux types de déchets séparément, ils ont découvert plus tard les avantages de combiner les deux.

« Les travaux de Joanne démontrent qu’il est possible de traiter l’eau dans des conditions difficiles », a déclaré Blowes. « Je pense que nous allons pousser ce type de systèmes encore plus loin, dans des conditions plus extrêmes que par le passé. Cela ouvre vraiment la porte à un traitement de l’eau beaucoup plus faible et à des concentrations de contaminants plus élevées que ce que nous avions envisagé auparavant.

Un plan d’assainissement du site est en cours d’élaboration, et Blowes, également professeur au Département des sciences de la Terre et de l’environnement et également superviseur à Angai, a déclaré que la nouvelle approche pourrait être appliquée aux efforts en cours.

