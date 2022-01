Une entreprise singapourienne lance un satellite plus économe en carburant

Ce n’est pas seulement le satellite brésilien que SpaceX a emmené dans l’espace. La mission transporteur-3, réalisée la semaine dernière, a également fait décoller de la Terre un satellite de la startup Aliena, qui dispose d’un système de carburant plus efficace que les mélanges propulseurs connus aujourd’hui.

La société, une start-up dérivée de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, utilise un moteur de propulsion Hall, qui utilise du plasma entraîné par un courant électrique. La technologie était une invention d’Aliena elle-même et, selon l’entreprise, ne consomme « qu’une fraction » de l’énergie nécessaire à ce type d’opération.

Les co-fondateurs d’Aliena, George-Cristian Potrivitu (CTO, à gauche) et Mark Lim Jian Wei (PDG, à droite) : Des experts ont développé un nouveau système de propulsion par satellite plus économe en carburant (Image : Aliena/Handout)

Chaque satellite a besoin d’un moteur d’accélération. Même ceux stationnés dans une position fixe sur l’orbite terrestre lancent généralement des propulseurs pour corriger l’orientation ou rester dans la trajectoire spécifiée en cas de déviation. C’est parce que l’atmosphère terrestre a encore une force considérable pour les retirer sans ces ressources, les obligeant à subir une rentrée atmosphérique et, dans le meilleur des cas, à être incinérés en tombant (le pire des cas est qu’ils retombent et atteignent le sol – une ville peuplée, par exemple).

Dans le passé, les satellites pesaient des tonnes et étaient de taille immense, mais l’évolution technologique a permis à la miniaturisation que nous connaissons dans les processeurs informatiques de les atteindre également – et aujourd’hui, nous avons le CubeSat comme exemple, qui ont normalement un format carré (10x10x10x10 centimètres) et ils pèsent à peine plus de deux kilogrammes (2 kg).

Cependant, les propulseurs Hall actuels ne conviennent pas aux petits satellites, car ils ont besoin d’environ un millier de watts (W) pour maintenir les objets en orbite – ce volume d’énergie est destiné exclusivement aux plus gros satellites.

Pour cette raison, la solution développée par Aliena « couvre » ce trou de manière élégante et fonctionnelle, car elle ne nécessite que 10 W de puissance, et sa conception facilite son utilisation dans les satellites, avec des proportions allant jusqu’à 10x10x10x10 cm – parce qu’elle est , la comparaison avec CubeSat n’y était pas pour rien.

L’entreprise a accompli l’exploit en utilisant les propriétés de la propulsion par plasma, l’un des quatre états fondamentaux de la matière, qui peut exercer un mouvement avec une force à l’échelle du micronewton – en termes comparatifs, la même quantité de force qu’une fourmi dépense pour marcher quelques pas.

« Alors que l’industrie spatiale continue de croître de manière exponentielle et rapide, Aliena souhaite répondre à une demande croissante de mobilité dans l’espace grâce à nos moteurs à plasma », a déclaré le Dr Mark Lim Jian Wei, co-fondateur et PDG de la société.

« [O espaço] c’était autrefois un marché naissant, mais nous avons assisté à une explosion soudaine d’entreprises de technologie spatiale constituées pour capitaliser sur la rentabilité des petits satellites et l’accessibilité à l’espace afin de lancer leurs propres constellations, qui ne manqueront pas d’avoir un impact terrestre et extraterrestre entreprises.” , a-t-il poursuivi.

