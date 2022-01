« Le cerveau d’Einstein » existait en Chine il y a 200 000 ans ; comprendre

Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l’Académie chinoise des sciences détaillent la découverte d’un « cerveau d’Einstein » – un cerveau aux proportions plus grandes que la normale – découvert à Xujiayao, dans le nord de la Chine. La découverte, bien sûr, n’a pas été de l’organe lui-même, mais à travers le casse-tête de son propriétaire, un fossile identifié dans les années 1970, âgé entre 200 000 et 160 000 ans.

Selon les recherches, il s’agit de « l’hominidé à tête tronquée du Pléistocène moyen ». Wu Xiujie, chercheur à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de l’académie, a dirigé une équipe qui a reconstruit le crâne du fossile – un jeune homme adulte.

Le fossile de « l’Homme de Xujiayao », en Chine, avait un cerveau très gros pour l’époque où il vivait. Un fossile trouvé dans les années 1970 pourrait avoir jusqu’à 200 000 ans (Image : Nature/Reproduction)

« Les résultats fournissent la première preuve d’une taille de cerveau qui se situe dans la catégorie la plus élevée des Néandertaliens et des Homo sapiens », a déclaré Wu, co-auteur de l’étude.

Selon l’expert en la matière, « l’homme Xujiayao », comme le fossile est devenu connu, était considérablement plus petit que « l’homme Xuchang », découvert plus tard. Cependant, le premier avait 60 000 ans de plus que le second, mais avec un cerveau plus gros, estimé à 1 700 centimètres cubes (cm³).

Le surnom de « cerveau d’Einstein » est couramment utilisé en science pour définir des cerveaux particulièrement volumineux. Albert Einstein, l’un des plus grands noms de la physique et auteur de la théorie générale de la relativité, est décédé en avril 1955 et, selon une autopsie, avait un cerveau mesurant 1230 cm³ – il y a, à ce jour, ceux qui font des corrélations entre ci-dessus – connaissance moyenne avec la taille du cerveau.

L’homme moderne, les Néandertaliens et les Denisoviens étaient des contemporains, l’homme Xujiayao ayant des dents très similaires aux nôtres. Dans le passé, les scientifiques ont affirmé que le cerveau humain s’est développé et a grandi au fil des ans.

Cependant, la découverte du « Flower Man » (homo floriensis), en Indonésie en 2003 a contesté ce concept. Le fossile en question avait « seulement » quelque part entre 100 000 et 50 000 ans, mais un cerveau de 400 cm³. L’homme Xujiayao est considérablement plus âgé, mais avait un organe presque quatre fois plus grand.

Les scientifiques à l’origine de l’étude sont ravis de continuer à travailler sur cette découverte, affirmant qu’elle apporte « une autre pièce importante au puzzle de l’évolution humaine ».

