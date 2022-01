SpaceX installe des « housses » de protection sur le Super Heavy

Pour la première fois, SpaceX a installé une série de « manchons » de protection sur un prototype de fusée Super Heavy, signalant une approche de plus en plus évidente de ses débuts officiels par la société d’Elon Musk.

L’information provient du site Web de NASASpaceFlight, qui compte des journalistes qui vivent à côté de la structure SpaceX à Boca Chica, où la Starbase est installée.

Ces couvercles sont essentiellement de petites tôles d’acier ultra-fines, montées sur de petites barres de support (pour faciliter le retrait ultérieur), qui servent à protéger le Super Heavy lors des tests d’allumage au sol, ainsi que son allumage officiel. Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez les voir dans des zones comme les ailettes de la fusée, formant ce qui semble être une « ceinture ».

Curieusement, cependant, SpaceX a installé du câblage et de l’électronique dans ces couvertures, mais elles sont très proches du point d’allumage des propulseurs Raptor, ce qui poussera le Super Heavy vers le haut. L’allumage de ces moteurs est très puissant et peut endommager certains composants.

La protection supplémentaire devrait servir à compenser la forme de rentrée atmosphérique du Super Heavy : des fusées plus petites – comme le Falcon 9 – tirent de petites rafales de leurs propulseurs pour alléger la vitesse de descente, ce qui réduit par conséquent la chaleur de rentrée. dangereux pour le véhicule.

Le Super Heavy, quant à lui, a été conçu pour descendre en chute libre, résistant au plein impact de la rentrée atmosphérique – et à la chaleur générée par ce processus. Pour cette raison, l’équipement interne de la fusée est plus à risque, il a donc besoin d’autant de protection que possible.

De plus, SpaceX souhaite que la fusée soit réutilisable, et ces couvertures devraient servir à cette fin pour le Super Heavy.

Evidemment, des tests seront encore nécessaires pour savoir si cette protection sera suffisante, mais petit à petit, les débuts de la fusée – et de son compagnon, le vaisseau orbital Starship – approchent.

