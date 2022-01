Après près de 60 ans, la Russie mettra fin à la production de fusées Proton

L’agence spatiale russe (Roscosmos) a annoncé lundi (17) que la production de fusées Proton, utilisées pour lancer des cargaisons nationales et commerciales dans l’espace depuis les années 1960, prendra fin cette année.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que les quatre dernières unités de fusée étaient en cours de production au Centre d’État Krunichev pour la recherche et la conception spatiales à Moscou. Lorsqu’elles seront prêtes, elles seront ajoutées à un stock de 10 fusées prêtes à l’emploi, qui seront utilisées au cours des quatre ou cinq prochaines années.

Proton-M sur la plate-forme avant le lancement du satellite Arabsat5B en 2005

Image : alexpgp / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 2.0)

La Russie a l’intention de remplacer Proton par Angara-5, en développement depuis 1991, qui a été lancé lors de son troisième vol d’essai le 14 décembre 2021. Le lancement a été un succès, mais il y a eu des problèmes avec l’allumage du deuxième étage, qui a été laissé derrière, a dérivé et a effectué une rentrée incontrôlée au-dessus de l’océan Pacifique au début de janvier de cette année.

La fusée Angara 5 pourra transporter jusqu’à 7,5 tonnes vers une orbite de transfert géostationnaire (GTO), utilisée pour placer un satellite en vol stationnaire au-dessus d’un point fixe de la Terre. A titre de comparaison, le Proton transporte 6,3 tonnes, et un SpaceX Falcon 9 en configuration Full Thrust (FT) peut transporter jusqu’à 8,3 tonnes.

Le premier Proton est parti du cosmodrome de Baïkonour dans l’actuel Kazakhstan en 1965. Depuis lors, il y a eu 426 lancements, avec un taux d’échec de 11,2 %. L’une des plus spectaculaires s’est produite en 2013, et a été provoquée par des capteurs installés à l’envers, qui ont fait « pirouetter » la fusée après avoir quitté la rampe de lancement.

Les concurrents de Proton, tels que le Falcon 9 et le Falcon Heavy de SpaceX, ont un coût par lancement inférieur et une plus grande fiabilité : sur 139 lancements, 137 ont réussi. Cela se traduit par un taux d’échec de seulement 1,44 %.

Mais pour concurrencer SpaceX, les Russes devront travailler dur pour réduire le coût du lancement d’Angara-5 de 100 millions de dollars américains actuels à 57 millions de dollars américains, un objectif que le pays vise à atteindre en 2024. À titre de comparaison, le coût Le lancement Le coût d’un Falcon 9 réutilisé est actuellement estimé à 50 millions de dollars.

