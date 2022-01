L’Australie ressent toujours les vagues du tsunami causées par l’éruption du volcan sous-marin des Tonga

Un tsunami généré par l’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, qui s’est produit samedi dernier (15), dans une zone de l’océan Pacifique appartenant au royaume polynésien des Tonga, a frappé l’Australie, et ses vagues, bien que petits, étaient encore enregistrés en fin d’après-midi de lundi (17).

L’explosion du volcan des Tonga, captée par des satellites dans l’espace, a provoqué des tsunamis ressentis plus de 48 heures plus tard.

Le dernier enregistrement effectué par la jauge du niveau de la mer dans la capitale Nuku’alofa a montré une vague de tsunami mesurant 1,19 mètre. Ceux qui se sont ensuite échoués sur la côte australienne étaient comparables à certaines des plus grandes vagues de tsunami enregistrées dans le pays, y compris les gigantesques vagues générées par le tremblement de terre du sud du Chili en 1960.

L’éruption volcanique des Tonga a provoqué des vagues de 82 cm sur la Gold Coast. Sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, les vagues du tsunami ont atteint 65 cm à Port Kembla et 77 cm à Eden’s Double Bay.

Les vagues de tsunami sont-elles les mêmes que les vagues régulières ?

Alors que les vagues océaniques quotidiennes sont causées par le vent, les vagues de tsunami sont causées par un déplacement vertical à grande échelle de la colonne d’eau.

Les éruptions de volcans comme celui des Tonga sont une cause beaucoup moins fréquente de tsunami, les tremblements de terre sous-marins étant le principal facteur de motivation.

Les vagues de tsunami sont différentes des vagues ordinaires, et même les plus petites peuvent avoir des effets dévastateurs. Image : Reproduction Twitter

Selon la chercheuse Hannah Power, professeure associée en sciences côtières et marines à l’Université de Newcastle, une vague de tsunami d’environ 50 cm peut ne pas sembler si importante. « Mais c’est totalement différent des vagues normales qui viennent chaque jour sur nos côtes. Ces vagues normales peuvent prendre 5 à 15 secondes pour arriver à terre et refluer. Une seule vague de tsunami peut durer des minutes ou plus d’une heure.

Power a écrit un article pour le site Web The Conversation, dans lequel il a analysé les données des niveaux de marée à Sydney samedi soir. Le tsunami aux Tonga s’est produit à 15h10 GMT et les vagues sont arrivées pour la première fois à Sydney peu après 18h00.

« Entre 20h17 et 21h08, il y a eu deux pics de vagues de tsunami », a déclaré Power. « Chaque vague a duré près de 30 minutes – 15 minutes lorsque l’eau s’est enfoncée dans les terres et 15 minutes lorsqu’elle s’est éloignée du rivage. »

Selon Power, lundi en fin d’après-midi, des vagues de tsunami d’une heure ont été enregistrées dans la baie de Batemans en Nouvelle-Galles du Sud. À certains endroits le long de la côte australienne, ces vagues faisaient 50 cm de haut et l’eau envahissait la terre pendant 15 à 30 minutes. « C’est vraiment différent d’une vague normale de 50 cm », explique le scientifique.

« Si vous étiez sur la plage en Australie en train de regarder le tsunami, on dirait que la marée monte très vite. Un changement de marée d’un demi-mètre prendrait normalement 90 minutes ou plus – ici, nous parlons d’un changement de marée six fois plus rapide », a expliqué Power.

C’est complètement imprévisible

Les marégraphes, qui surveillent généralement les niveaux d’eau quotidiens, peuvent également être utilisés pour déterminer la taille des vagues de tsunami. Aujourd’hui, les marégraphes fonctionnent souvent à l’aide de capteurs acoustiques ou de pression.

« Pour mesurer une vague de tsunami, nous prenons le niveau de la marée et les courtes oscillations qui représentent les vagues normales, nous n’avons donc que les vagues du tsunami », a révélé Power. « Les vagues de tsunami arrivent généralement dans une série qui dure de 12 à 24 heures, et la première vague n’est pas toujours la plus importante. »

Une vague de tsunami ne se comporte pas de façon linéaire. Il rayonne à travers l’océan et interagit avec les continents et les côtes, ainsi qu’avec les caractéristiques du fond marin. Power souligne que les vagues du tsunami se déplacent également plus rapidement en eau profonde qu’en eau peu profonde. « Tous ces facteurs interagissent pour faire rebondir les vagues de manière complexe. »

Avant la perte des communications avec les Tonga, des reportages vidéo ont montré d’importantes inondations causées par les vagues du tsunami et des inondations qui ont endommagé des routes, des bâtiments et des infrastructures telles que des murs marins.

En plus d’affecter l’Australie, les vagues du tsunami ont également traversé l’océan Pacifique jusqu’aux Fidji, aux îles Cook, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, le long des côtes nord et sud de l’Amérique et jusqu’au Japon. Certains de ces endroits ont signalé des inondations localisées.

