La NASA diffusera en direct la sortie dans l’espace des cosmonautes russes ce mercredi

L’agence spatiale américaine (NASA) diffusera via Internet une sortie dans l’espace qui sera effectuée ce mercredi (19) par des cosmonautes russes pour achever l’installation du module Prichal, le dernier ajout à la Station spatiale internationale (ISS).

Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov quitteront le module Poisk du côté russe de la station par une trappe orientée vers l’espace et passeront sept heures à l’extérieur de l’ISS pour installer des mains courantes, des antennes d’approche, une caméra de télévision et des cibles d’amarrage sur Prichal.

Astronaute américain lors d’une sortie dans l’ISS. Image : NASA

La diffusion débutera à 8 heures (heure de Brasilia) sur la chaîne YouTube de la NASA. La marche proprement dite commencera à 9 h. Shkaplerov sera Extravehicular Crew 1 (EV1) et portera une combinaison spatiale russe Orlan, avec des rayures rouges.

Dubrov sera Extravehicular Crew 2 (EV2) et portera un costume comme des rayures bleues. Les rayures sont utilisées pour distinguer les cosmonautes dans les images de la caméra, car les combinaisons sont blanches pour aider à dissiper la chaleur.

Lancé en novembre dernier, Prichal se connecte au laboratoire russe Nauka et ajoute six ports à la Station spatiale internationale pour connecter des engins spatiaux tels que Soyouz et Progress, qui transportent des cosmonautes et du fret.

Ce sera la troisième sortie dans l’espace de Shkaplerov et la quatrième de Dubrov. Ce sera également la 246e sortie dans l’espace de l’ISS et la première de 2022. Les marches sont utilisées pour l’inspection, la maintenance, la réparation et la mise à niveau des composants externes de l’ISS.

Selon la NASA, des marches supplémentaires devraient avoir lieu « au printemps » (dans l’hémisphère nord, en automne dans l’hémisphère sud) de cette année pour installer un bras robotique européen sur le module Nauka et activer sa trappe, lui permettant de servir de un point de départ pour de futures promenades.

