La sixième extinction de masse est réelle : en 500 ans jusqu’à 260 000 espèces ont disparu à cause de l’homme

Une équipe de recherche internationale a déterminé que jusqu’à 260 000 espèces ont disparu à cause de l’homme entre 1 500 après JC et aujourd’hui.

Au cours de l’histoire de l’évolution de la Terre, cinq événements majeurs d’extinction de masse se sont produits, tous associés à des phénomènes naturels dévastateurs, tels que l’impact de l’astéroïde Chicxulub qui a anéanti des non-dinosaures il y a 66 millions d’années à la fin du Crétacé. ainsi que 75 pour cent des espèces végétales et animales. Comme indiqué dans l’article « Biological annihilation via the current sixième mass extinction signaled by vertebree population loss and declins » publié par des scientifiques de l’université de Stanford, une extinction de masse est également en cours en ce moment, mais elle n’a pas été déclenchée par un événement naturel catastrophique, mais l’impact direct de l’homme. La chasse, le braconnage, la pêche non durable, la destruction des habitats naturels, les monocultures, l’utilisation de pesticides et le changement climatique ne sont que quelques-uns des facteurs anthropiques qui ont anéanti – ou sont en train d’exterminer – de nombreuses espèces au cours des derniers siècles, avec une accélération significative depuis début de l’ère industrielle et surtout à partir du XXe siècle. Qu’il suffise de dire que selon un rapport du WWF, ce n’est qu’en 2020 qu’il y a eu un déclin des populations de 70 % des espèces animales sauvages, alors qu’au cours du dernier demi-siècle, nous avons fait chuter le nombre d’animaux vertébrés ou de mammifères de 68 %. oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens.

Si ces chiffres sont révélateurs d’une situation particulièrement préoccupante, ils ne représentent en réalité qu’une petite partie du problème. En fait, l’effondrement le plus important de la biodiversité se produit parmi les invertébrés, qui représentent plus de 90 % des quelque 2 millions d’espèces vivantes connues sur Terre. Sur la base des données de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il ressort que 1,5 % des espèces de mammifères et d’oiseaux se sont éteintes entre 1 500 après JC et aujourd’hui, un chiffre non loin du taux d’extinction de fond survenant entre un événement majeur d’extinction de masse et le suivant. Mais c’est aussi en considérant les invertébrés « maltraités » dans le calcul total qu’apparaît le véritable drame de la situation. Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Pacific Biosciences Research Center de l’Université d’Hawaï a déterminé qu’en 1500 après JC, 7,5 à 13% des espèces vivantes pourraient avoir disparu en raison de facteurs anthropiques. Cela signifie l’extinction de 150 000 à 260 000 espèces, un nombre énorme. « L’inclusion des invertébrés a été la clé pour confirmer que nous assistons bien au début de la sixième extinction massive de l’histoire de la Terre », a déclaré dans un communiqué de presse le professeur Robert Cowie, auteur principal de l’étude et maître de conférences à l’École. of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) de l’université hawaïenne.

Les auteurs de la recherche soulignent que toutes les espèces ne disparaissent pas au même rythme. Le taux d’extinction des animaux terrestres est en effet nettement supérieur à celui enregistré chez les espèces et plantes marines, de plus les espèces vivant sur les îles sont beaucoup plus touchées que celles vivant sur les masses continentales. Par exemple, une étude récente a déterminé que jusqu’à 40 % des espèces d’insectes disparaîtront au cours des prochaines décennies. Bien qu’il existe des données qui démontrent amplement le déclin des populations et la disparition d’espèces entières, les scientifiques sont néanmoins confrontés à un sentiment croissant de déni, qui frappe les sciences sur plusieurs fronts (du changement climatique à la pandémie de COVID-19 que nous traversons face).habité depuis 2 ans). Pour faire face à la sixième extinction massive, causée uniquement par nos mauvais choix et notre cupidité, d’importants programmes de conservation devront être mis en place, mais la contribution de chacun sera fondamentale. Les détails de la recherche « The Sixth Mass Extinction : fact, fiction or speculation ? ont été publiés dans la revue scientifique Biological Reviews.