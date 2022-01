Mars avait l’air très différent il y a 3 milliards d’années et pouvait avoir abrité un océan

Alors que Mars a aujourd’hui une surface aride et poussiéreuse, il y a environ 3 milliards d’années, c’était probablement une planète froide et humide qui aurait même pu abriter un océan, selon une nouvelle étude utilisant des simulations climatiques en 3D.

Mars aurait eu un océan au nord il y a 3 milliards d’années, selon une étude. Image : WR Studios –

Ces simulations de l’ancienne atmosphère martienne suggèrent qu’un océan liquide existait autrefois dans le bassin des plaines du nord de la planète. Cet océan a potentiellement persisté même lorsque les températures de surface mondiales moyennes étaient inférieures au point de congélation de l’eau, suggère le travail, revu par des pairs et publié dans la revue scientifique. Actes de l’Académie nationale des sciences, lundi dernier (17).

Un océan sur Mars aurait-il pu abriter la vie ?

Actuellement, Mars est un endroit froid et sec, mais des décennies de preuves suggèrent que l’ancienne surface était couverte de rivières, de ruisseaux, d’étangs et de lacs. Comme l’eau sur Terre indique souvent la vie, ces anciens signes d’eau soulèvent la possibilité que la planète rouge ait autrefois eu une forme de vie – et pourrait encore en avoir.

Selon la nouvelle étude, la Terre et Mars avaient potentiellement des climats similaires il y a environ trois milliards d’années, lorsque la vie se répandait sur notre planète. Cependant, les scientifiques se demandent si Mars était suffisamment tempérée pour abriter un océan d’eau, une question qui pourrait éclairer la question de savoir si la planète était suffisamment habitable pour supporter la vie.

Comme le souligne le site Web espace.com, les nouvelles découvertes contredisent les recherches précédentes suggérant que Mars ne pourrait pas supporter un tel océan.

Il y a relativement peu de vallées fluviales ramifiées datant de cette époque sur Mars, par exemple, ce qui suggère un manque de précipitations intenses et généralisées attendues d’un climat chaud et humide.

Cependant, toutes les preuves n’indiquent pas un monde sec; d’autres preuves provenant de débris de tsunami contemporains vont à l’encontre de la version selon laquelle le climat martien était trop froid et sec pour un océan.

Des chercheurs expliquent comment l’océan liquide aurait été possible

Pour les auteurs de la nouvelle étude, un océan liquide dans le nord aurait été possible car les modèles de circulation océanique auraient pu réchauffer la surface de cette région à 4,5 degrés Celsius, bien au-dessus du point de congélation de l’eau.

Toujours selon les recherches, l’océan nord aurait pu connaître des précipitations modérées, ainsi que ses côtes. Une autre source potentielle était les glaciers fluides des hautes terres du sud de la planète rouge, qui abritaient des calottes glaciaires.

Une atmosphère martienne respectueuse de l’océan ressemble un peu à la version remplie de dioxyde de carbone que nous voyons aujourd’hui, avec une mise en garde : environ 10 % de l’atmosphère était composée de 10 % d’hydrogène gazeux, potentiellement libéré par les volcans, les impacts cosmiques ou chimiques. interactions entre l’eau et la roche. Aujourd’hui, en revanche, l’hydrogène n’est présent qu’à l’état de traces.

Cette combinaison atmosphérique de dioxyde de carbone et d’hydrogène aurait pu piéger suffisamment de chaleur du Soleil pour maintenir les températures de surface suffisamment chaudes pour un océan d’eau liquide, suggère l’étude.

Il reste cependant incertain si l’océan aurait pu soutenir la vie. « Nous étudions simplement les conditions dans lesquelles la vie peut apparaître », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Frédéric Schmidt, planétologue à l’Université Paris-Saclay. « Une grande masse d’eau stable pendant longtemps est importante, probablement nécessaire, mais peut-être pas suffisante pour que la vie apparaisse. »

Schmidt a révélé que les scientifiques ne savent pas non plus où l’eau est allée. « Une grande partie peut être gelée sous forme de glace sous la surface de Mars, ou enfermée chimiquement dans des minéraux. Le rayonnement solaire pourrait également avoir brisé les molécules d’eau en hydrogène et en oxygène gazeux, l’hydrogène finissant par s’échapper dans l’espace.

