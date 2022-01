Un astéroïde 7 fois la taille de San Pietro survolera la Terre ce soir : comment le voir et quels sont les risques

L’astéroïde rocheux colossal (7482) 1994 PC1 d’un diamètre de 1 kilomètre survolera notre planète cette nuit. Le passage à 22h51 heure italienne.

Dans la soirée d’aujourd’hui, mardi 18 janvier 2022, aura lieu un événement incroyablement fascinant et incontournable pour tous les passionnés d’astronomie : le passage rapproché (mais totalement sûr) vers la Terre de l’énorme astéroïde rocheux (7482) 1994 PC1, qui a un diamètre estimé à environ 1 kilomètre. La « pierre de l’espace » accueillera notre planète à 22h51, heure italienne, filant à plus de 70 000 kilomètres par heure (près de 20 kilomètres par seconde) à environ 2 millions de kilomètres de la surface, soit environ cinq fois celle qui la sépare nous en moyenne de la lune. Comme indiqué il n’y a pas de risque d’impact, mais ce sera une occasion unique d’essayer d’observer l’objet même de chez soi. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle paradisiaque.

Comment voir l’astéroïde (7482) 1994 PC1

En raison de sa taille généreuse et de sa proximité, plutôt petite en termes purement astronomiques, l’astéroïde (7482) 1994 PC1 deviendra suffisamment brillant (en réfléchissant la lumière du soleil) pour être observé même à travers un petit télescope amateur. « Les dimensions respectables font de 1994 PC1 le plus gros astéroïde connu à ce jour qui dans le courant de 2022 s’approchera de notre planète à moins de 10 distances lunaires (3,8 millions de km). Cela permettra de l’observer même avec des instruments modestes, car il deviendra suffisamment brillant pour se montrer à travers des télescopes amateurs », a déclaré l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du Virtual Telescope Project (VTP) dans un communiqué de presse. Même de bonnes jumelles peuvent suffire. Mais où exactement chercher la pierre de l’espace au firmament ? À 18h00 aujourd’hui, l’astéroïde se trouvera au cœur de la constellation des baleines, à peu près à mi-chemin entre les étoiles Kafalgidma et Sadr al Kaitos. A 18h00 la constellation sera précisément au Sud, au-dessus de celles de l’Eridan et de Fornace et en dessous du Bélier et des Poissons. Si vous n’avez pas de télescope, de jumelles ou peut-être d’appareil photo avec un grand téléobjectif pour tenter l’observation, le projet de télescope virtuel diffusera un flux en direct à partir de 21h00. Vous pouvez le suivre en cliquant sur le lien suivant (le passage de l’astéroïde sera commenté par l’astrophysicien). Comme l’a précisé Masi, entre le 18 et le 21 janvier, l’astéroïde sera clairement visible depuis l’Italie, traversant ces jours-ci « les constellations d’Eridan, de la Baleine et des Poissons, puis se dirigeant vers celles d’Andromède et de Cassiopée ». La seule source de perturbation, en plus de la météo, pourrait être la luminosité de la Lune, qui aujourd’hui même 47 minutes après minuit a atteint la phase de pleine lune, la soi-disant « Pleine Lune du Loup ».

Que se passerait-il si un si gros astéroïde s’écrasait sur la Terre ?

L’astéroïde (7482) 1994 PC1 est classé par la NASA comme objet potentiellement dangereux (PHO) car il a un diamètre de plus de 150 mètres et son orbite se rapproche de celle de la Terre à moins de 0,05 Unités Astronomiques, soit environ 7,5 millions de kilomètres (une UA est la distance qui sépare la Terre du Soleil, 150 millions de kilomètres). C’est un véritable colosse, dix fois plus grand que la cathédrale de Milan. Si un tel objet devait s’écraser sur Terre, cela causerait des dommages catastrophiques au niveau national / continental et certains effets au niveau mondial. Nous ne sommes pas confrontés à un « monstre » capable de déclencher des extinctions massives, comme la comète de 9 kilomètres du film Don’t Look Up ou l’astéroïde Chixulub de 10 à 14 kilomètres qui a anéanti des non-dinosaures il y a 66 millions d’années. oiseaux et de nombreux autres groupes d’animaux et de plantes, mais les dégâts seraient apocalyptiques, avec probablement des dizaines de millions, voire des centaines de millions de morts. Qu’il suffise de dire qu’un astéroïde de « seulement » 100 mètres s’il tombait au centre de New York « annulerait » la métropole, tuant des millions de personnes. Le 15 février 2013, le météore de Tcheliabinsk qui a explosé dans le ciel de la Russie, à 30 – 50 kilomètres d’altitude, a causé plus d’un millier de blessés et détruit des fenêtres à des dizaines de kilomètres. La taille estimée du météoroïde n’était que de 15 à 17 mètres pour une masse de 10 000 tonnes : il était capable de dégager une énergie de 500 kilotonnes. Si l’onde de choc avait touché un lieu densément peuplé, les dommages aux biens et aux personnes auraient été nettement plus importants (des fragments de plusieurs centaines de kilogrammes ont été récupérés à l’intérieur d’un lac). Cela donne une assez bonne idée des dommages catastrophiques qu’un astéroïde d’un kilomètre voyageant à 70 000 kilomètres à l’heure pourrait causer en s’écrasant sur Terre. Qu’il suffise de dire que Chixulub a provoqué un tsunami de 1,5 kilomètre de haut qui a traversé le continent à plus de 140 kilomètres à l’heure.