Des scientifiques analysent les discours sur la vaccination et le réchauffement climatique à l’aide de tweets

Entre la vaccination et le réchauffement climatique, lequel des deux sujets suscite selon vous le plus de débats sur les réseaux sociaux ? Des recherches menées par l’Université de Waterloo au Canada ont utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour découvrir la réponse et, selon les documents publiés, il existe une disparité considérable.

En résumé, l’étude comprenait des messages publiés sur Twitter entre 2007 et 2016 sur les deux sujets : dans la période étudiée, le sentiment sur le réchauffement climatique était presque unanime – le phénomène de réchauffement nocif de la Terre est la faute de l’humanité -, mais il n’en était pas de même Que dire de la vaccination, sujet sur lequel 15% à 20% y sont tout à fait favorables, alors qu’en moyenne 70% n’ont pas d’opinion arrêtée, hormis quelques opposants anti-vaccins.

Bien qu’elle soit devenue plus évidente en raison de la pandémie, la discussion sur la vaccination était déjà plus polarisée que le réchauffement climatique entre 2007 et 2016 (Image : Viacheslav Lopatin/)

Alors que la pandémie de COVID-19 cause toujours des milliers de décès et de nouvelles infections, il est facile d’oublier que le soi-disant « antivaxxeurs» existait déjà avant lui : avant le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), il y avait déjà tout le complot selon lequel l’utilisation de « vaccins implanterait des puces de surveillance », en plus de certains qui affirmaient que « la présence de mercure dans les vaccins provoque l’autisme ».

«La question reste ouverte de savoir si ces différences dans les sentiments des utilisateurs et les échos des médias sociaux à propos des vaccins ont créé les conditions hautement polarisées du moment où les vaccins COVID-19 ont commencé à sortir», a déclaré Chris Bauch, professeur de mathématiques appliquées à l’Université de Waterloo. « Si nous faisions la même étude aujourd’hui, avec des données des deux dernières années, les résultats pourraient être très différents. La vaccination est un sujet beaucoup plus brûlant aujourd’hui et semble être beaucoup plus polarisée grâce à la pandémie actuelle.

Bauch et son équipe ont créé un algorithme d’analyse et l’ont formé pour évaluer environ 87 millions de tweets, provenant de bases de données publiques et payantes – l’une d’entre elles, dont une acquise auprès de Twitter lui-même. L’algorithme, doté de apprentissage automatique, a créé trois catégories – « Pro », « Neutre » et « Anti » -, classant les tweets analysés dans chacune.

« Nous nous attendions à ce que les sentiments des utilisateurs et la façon dont ils formaient des réseaux et des communautés soient plus ou moins les mêmes sur les deux sujets », a déclaré Bauch. « Mais en fait, nous avons constaté que la façon dont les discours sur la vaccination et le réchauffement climatique fonctionnaient sur Twitter était assez différente. »

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Communications en sciences humaines et sociales, lié à la revue Nature.

