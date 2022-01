Les scientifiques révèlent que l’intérieur de la Terre se refroidit plus rapidement que la normale

L’intérieur de la Terre se refroidit à un rythme plus rapide que prévu, selon une étude publiée par des scientifiques de la Carnegie Institution for Science à Washington. Les experts ont développé une nouvelle méthode d’analyse qui imite l’environnement entre la partie la plus interne du manteau et la partie externe la plus visqueuse de notre noyau, en utilisant des diamants pour reproduire des expériences de laboratoire.

Il y a 4,5 milliards d’années, la Terre était recouverte d’un océan de magma, atteignant des températures extrêmes. Au fil des âges, celle-ci s’est refroidie et a donné naissance à la couche fragile que l’on appelle le « manteau », ainsi qu’à tous les phénomènes qui lui sont liés : vulcanisation, tectonique des plaques et convection mantellique, par exemple.

terre glacée ? Pas encore, selon les scientifiques, mais l’accélération du refroidissement est supérieure à ce à quoi ils s’attendaient et cela pourrait avoir des conséquences dans un avenir très lointain (Image : Outlook Artist/)

Cependant, nous ne savons toujours pas combien de temps ce processus a pris et, de plus, combien de temps cette baisse progressive de la température prendra pour arrêter complètement les phénomènes ci-dessus. Les scientifiques de Carnegie soupçonnent que cela a à voir avec la conductivité des minéraux qui forment la « frontière » entre le manteau et le noyau de la Terre.

Cette couche est formée principalement par un minerai connu sous le nom de « bridgmanite » (scientifiquement, « pérovskite de silicate de magnésium »). Mais analyser sa conductivité thermique était difficile car, eh bien, c’est presque au centre de la Terre, ce que nous n’avons pas encore tout à fait atteint.

La solution est d’essayer de reproduire ce même environnement en laboratoire, dans des conditions contrôlées, et c’est ce que le professeur émérite Carnegie Motohiko Murakami et son équipe ont réussi à faire, en utilisant un système de mesure d’absorption optique dans un diamant chauffé avec un laser pulsé ciblé.

Selon Murakami, cela a permis aux scientifiques de découvrir que la capacité de conduction thermique de la bridgmanite est 1,5 fois supérieure à ce à quoi ils s’attendaient – ce qui suggère à son tour que le flux de chaleur près du centre de la Terre est également plus important que prévu. .

Un flux de chaleur plus important accélère le processus de convection du manteau (le mouvement d’entraînement du manteau par les courants qui transportent la chaleur de l’intérieur de la Terre vers sa surface) et, en soi, accélère le processus de refroidissement de la planète. Cela peut impacter, par exemple, les mouvements des plaques tectoniques : les grandes masses continentales du manteau sont principalement responsables des tremblements de terre en se déplaçant les unes dans les autres et en se heurtant.

Avec le refroidissement intérieur de la planète, ces mouvements pourraient ralentir. Cela était attendu de nous, mais la nouvelle étude indique que cela pourrait se produire plus rapidement que nous ne le pensons.

Et ce n’est pas tout : selon Murakami, ce « refroidissement accéléré » peut également altérer les phases plus stables des minéraux entre le manteau et le noyau terrestres. Lorsqu’elle est très froide, la bridgmanite se transforme en post-perovskite – une phase remplie de pression de silicate de magnésium. Lorsque ce minerai commence à dominer, le refroidissement doit être encore plus rapide, car il a une conduction thermique encore plus efficace.

« Nos résultats peuvent nous donner une nouvelle perspective sur l’évolution de la dynamique de la Terre », a déclaré Murakami. « Ils suggèrent que la Terre, comme d’autres planètes rocheuses, se refroidit et devient moins active à un rythme beaucoup plus rapide. »

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Lettres sur les sciences de la Terre et des planètes.

