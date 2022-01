Dubaï présente un diamant noir de plus de 555 carats qui pourrait provenir de l’espace

Si les diamants sont des pierres extrêmement précieuses, imaginez un diamant noir de plus de 555 carats. Pour rendre l’objet encore plus rare, pensez qu’il pourrait provenir directement de l’espace. C’est ce que dit la maison de vente aux enchères Sotheby’s, de Dubaï, aux Émirats arabes unis, à propos d’un de ses cristaux.

Le diamant noir mis aux enchères à Londres pourrait provenir de l’espace. Photo : AP Photo/Kamran Jebreili

Avec exactement 555,55 carats, le diamant noir a été nommé « The Engima » par Sotheby’s, qui a montré la perle rare à la presse lundi (17) dans le cadre d’une présentation d’exposition à Dubaï et Los Angeles, avant d’être mis aux enchères en février à Londres. .

Selon Presse associée, Sotheby’s s’attend à ce que le diamant se vende au moins 5 millions de livres sterling (l’équivalent aujourd’hui de près de 37 millions de R$). La maison de vente aux enchères prévoit également d’accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement.

Sophie Stevens, experte en joaillerie chez Sotheby’s, a révélé que le chiffre cinq a une signification importante pour le diamant, qui possède lui aussi 55 facettes. « La forme du diamant est basée sur le symbole de la paume du Moyen-Orient de la Khamsa, qui signifie force et signifie protection », a-t-elle déclaré. Khamsa en arabe signifie cinq.

« Il y a donc une bonne énergie du numéro cinq qui traverse le diamant », a ajouté Stevens, qui a déclaré que le diamant noir venait probablement de l’espace. « Avec les diamants carbonés, nous pensons qu’ils ont été formés par des origines extraterrestres, avec des météorites entrant en collision avec la Terre et formant une disposition de vapeur chimique ou même provenant des météorites elles-mêmes », a-t-elle déclaré.

Les diamants noirs, également connus sous le nom de carbonados, sont extrêmement rares et ne se trouvent naturellement qu’au Brésil et en Afrique centrale. La théorie de l’origine cosmique est basée sur ses isotopes de carbone et sa forte teneur en hydrogène.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !