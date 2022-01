La planète extraterrestre chaude a des saisons rapides et extrêmes

En utilisant les données fournies par le télescope spatial Spitzer, un observatoire à la retraite de la NASA, les scientifiques ont découvert une exoplanète (également appelée planète extraterrestre – tout ce qui est identifié en dehors de notre système solaire) avec des variations saisonnières si précises qu’elles entraînent des saisons très extrêmes.

Vue d’artiste de la planète XO-3b en orbite excentrique autour de son étoile. Image : NASA/JPL-Caltech/R. Blessé (IPAC)

Pour soutenir la recherche, ils ont suivi le passage d’un an sur une exoplanète appelée XO-3b – ce qui, comparé au temps sur Terre, correspond à seulement trois jours.

Pendant ce temps, ils ont remarqué que l’exoplanète connaît un été d’un jour et un hiver de deux jours – et les saisons sont aussi rapides qu’elles sont absurdement extrêmes.

« Nous avons vu des variations saisonnières de température des centaines de fois plus fortes que ce que nous vivons sur Terre », a déclaré Lisa Dang, doctorante en astrophysique à l’Université McGill au Canada, lors d’une conférence de presse tenue par l’American Astronomical Society deux mois avant la publication du rapport étude en La revue astronomique.

Les saisons sont différentes des nôtres

Alors que le concept des saisons est familier aux Terriens, la dynamique se joue différemment sur XO-3b. Les saisons de la Terre sont causées par l’inclinaison de l’axe de la planète, mais dans XO-3b, elles sont causées par l’orbite ovale de la planète autour de son étoile, ce qui affecte considérablement la quantité de rayonnement reçue. « Ce ne sont pas les mêmes saisons que nous vivons sur Terre », a déclaré Dang.

Trouver une grosse planète en orbite si près de son étoile, mais dans une ellipse, est inhabituel. Parce que l’étoile et la planète sont grandes et proches l’une de l’autre, leurs interactions gravitationnelles ont tendance à rapprocher de plus en plus la partie la plus éloignée de l’orbite de la planète de l’étoile, ce qui donne une orbite circulaire. Compte tenu de cela, les scientifiques pensent que XO-3b n’a pas été en orbite autour de son étoile depuis longtemps, astronomiquement parlant. « La forme ovale que nous voyons ici sur cette planète à très courte période suggère que nous attrapons une mi-migration », a déclaré Dang.

Cependant, cette orbite étrange n’est pas la seule caractéristique surprenante que Dang et son équipe ont découverte. Le télescope spatial Spitzer est spécialisé dans la détection de la lumière infrarouge, qui se manifeste également sous forme de chaleur. Et quand Spitzer a regardé XO-3b, il a vu des signatures infrarouges plus fortes – et donc une planète plus chaude – que ce à quoi les scientifiques s’attendaient.

En y regardant de plus près, les chercheurs ont réalisé que même les saisons extrêmes de la planète ne pouvaient pas expliquer la chaleur inattendue. « Ce réchauffement supplémentaire que nous avons vu avec Spitzer n’est pas saisonnier, il est observé tout au long de l’année », a déclaré Dang. « Notre enquête sur ce Jupiter chaud révèle qu’il n’est pas seulement chauffé par l’étoile hôte, mais qu’il est également chauffé de l’intérieur. »

Au lieu d’une planète, serait-il une étoile ?

Des observations supplémentaires recueillies par la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) suggèrent que la planète est également « plus enflée » que prévu, une caractéristique qui pourrait être liée à la chaleur exorbitante.

Dang et ses collègues ont deux théories sur la façon dont la planète pourrait générer l’excès de chaleur. Une possibilité est le réchauffement des marées : alors que la planète orbite, la gravité de l’étoile les tire sous différents angles, étirant et déformant la planète.

Une autre explication possible est que la planète n’est pas vraiment une planète. Au lieu de cela, Dang et ses co-auteurs soutiennent qu’il pourrait s’agir d’une étoile, avec un tas d’hydrogène en son cœur fusionnant comme il le fait à l’intérieur de notre Soleil.

Si tel est le cas, XO-3b serait une naine brune, une classe de corps souvent surnommée « étoiles ratées ».

« XO-3b n’est peut-être pas une planète ordinaire, mais ce n’est peut-être pas encore une étoile défaillante, mais plutôt dans la fleur de l’âge en tant qu’étoile », a déclaré Dang.

