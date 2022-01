Hubble capture une image d’une galaxie qui a été le théâtre d’une supernova

Prouvant qu' »un vieux pot fait de la bonne nourriture », le télescope spatial Hubble – lancé en 1990 – a pris une image de la galaxie NGC 976, qui a été le théâtre d’une puissante explosion de supernova il y a des milliers d’années.

La galaxie fait partie de la constellation du Bélier, à 150 millions d’années-lumière de la Terre. Comme notre Voie Lactée, elle a aussi une forme en spirale, bien que ses « bras » semblent être beaucoup plus espacés que notre configuration légèrement « confinée ».

Lire aussi

La galaxie NGC 976, qui abrite plusieurs étoiles géantes et supernovae qui nous aident à calculer les distances à des objets extrêmement éloignés dans l’espace (Image : ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al/Reproduction)

Les supernovas, comme nous l’avons mentionné précédemment, sont des explosions cataclysmiques faites par des étoiles qui atteignent la fin de leur vie. Les étoiles vivent dans un équilibre entre la pression (force de l’intérieur vers l’extérieur) et la gravité (de l’extérieur vers l’intérieur). Finalement, l’étoile brûle tout son carburant, se refroidit, la pression chute et la gravité l’emporte, provoquant l’effondrement très rapide et très violent de l’étoile en question.

Pour les passionnés d’astronomie, les supernovae sont des événements extrêmement importants car, non seulement elles offrent leur propre spectacle d’images, mais elles aident également les spécialistes à mesurer les distances vers des galaxies plus éloignées – la quantité énergétique d’une explosion de ce type est assez uniforme, permettant aux astronomes faire des estimations à longue distance en fonction de la luminosité des explosions par rapport à la position de la Terre.

C’est là qu’intervient NGS 976, qui est une galaxie qui abrite à la fois des supernovae et des étoiles appelées « Céphéides variables » – des supergéantes jaunes avec 100 à 30 000 fois la luminosité de notre Soleil. Ce sont également des objets utilisés pour les calculs de distance. vaisseau spatial, et comme la galaxie en question possède les deux outils en abondance, elle devient un laboratoire naturel pour la recherche sur le sujet.

Lancé à l’origine en avril 1990, le télescope spatial Hubble a cessé de recevoir des visites physiques d’astronautes pour maintenance il y a 10 ans, servant effectivement de signe avant-coureur de la fin de sa vie. Bien qu’il ne puisse désormais recevoir de service qu’à distance (comme les deux fois où il a été rendu inopérant en 2021), une décennie plus tard et avec un successeur spirituel déjà dans l’espace (James Webb), il crée toujours ces énormes – et belles – projections .

Certaines découvertes remarquables de l’espace sont passées par l’objectif de Hubble, qui ne se contente pas d’observer une supernova : les lunes de Pluton Nyx et Hydra en sont issues, qui a également découvert que presque toutes les galaxies ont une burane noire supermassive « ancrant » sa position et , enfin, c’est lui qui nous a aidés à déterminer l’âge de l’univers – 13,8 milliards d’années.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !