Après une pause pour examen, l’ESA reprend le développement du télescope spatial de chasse aux planètes

La semaine dernière, Platon, le chasseur de planètes de nouvelle génération de l’Agence spatiale européenne (ESA), a reçu le feu vert pour poursuivre son développement après la réussite d’un examen d’étape critique.

Selon l’ESA, la revue a vérifié la maturité du segment spatial complet (plate-forme spatiale et module de charge utile), confirmant la solidité des interfaces et du calendrier de charge utile avec un accent particulier sur la production en série des 26 caméras et la robustesse de l’engin spatial. . Platon utilisera les 26 caméras pour découvrir et caractériser les exoplanètes en orbite autour d’étoiles similaires à notre Soleil.

Les tests ont reproduit l’environnement de fonctionnement prévu pour le télescope Platon dans l’espace lointain. Dans l’image ci-dessus, l’une des 26 caméras de l’observatoire. Image : ESA-Matteo Apolloni

Toujours selon l’agence, la révision de la note critique a été établie pour Platon (forme portugaise de Platon – PLAnetaire Jransits et LAscintillements d’étoiles) au moment de l’adoption de la mission en raison des risques de développement associés à la production en série des caméras.

L’examen a duré six mois

Mené entre juillet et décembre 2021, l’examen a réuni une équipe de plus de 100 membres du personnel de l’ESA répartis en deux panels (un pour le vaisseau spatial et un pour la cargaison) qui ont soumis leurs conclusions au conseil.

Mardi dernier (11), la réunion du comité d’examen a eu lieu, qui a identifié que tous les aspects de la production, de l’assemblage et des tests des caméras ont été réalisés avec succès avec des tests de modèles structurels, d’ingénierie et de qualification de la caméra. Les propriétés thermo-élastiques de la banque optique, qui héberge les caméras, ont été vérifiées avec une nouvelle technique de test développée par l’entrepreneur principal de l’engin spatial, OHB System AG.

Avec la réalisation de ce jalon, la deuxième phase du contrat industriel, menée par OHB System AG en tant que maître d’œuvre, avec Thales Alenia Space en France et RUAG Space System en Suisse dans le cadre de l’équipe principale, peut commencer. .

Pour le développement du module Plato Cargo, l’ESA collabore avec un consortium européen d’instituts et d’industriels, le Plato Mission Consortium (PMC), conformément à l’accord multilatéral (MLA) établi avec l’agence.

La prochaine grande étape pour Platon est l’examen critique de la conception du vaisseau spatial, qui a lieu en 2023, pour vérifier la disposition détaillée du vaisseau spatial complet avant de procéder à son assemblage.

« Plato perpétue une tradition européenne d’excellence dans tous les domaines des sciences spatiales », a déclaré Filippo Marliani, chef de projet de Plato à l’ESA. « La mission servira à la communauté scientifique pour recueillir des connaissances inestimables sur les planètes de notre galaxie ainsi que sur notre propre système solaire. La réussite de l’étape critique et le démarrage officiel de la deuxième phase de cette mission extraordinaire constituent un apport important d’énergie positive pour les prochains défis à relever avec nos partenaires industriels, institutionnels et académiques.

Le nouveau télescope spatial de l’ESA sera à côté de James Webb

Après son lancement, actuellement prévu fin 2026, Platon se rendra au deuxième point de Lagrange (L2) dans l’espace, à 1,5 million de km au-delà de la Terre, dans la direction opposée au Soleil – le site de destination du télescope spatial James Webb.

À partir de ce moment, Platon observera plus de 200 000 étoiles au cours de son fonctionnement nominal de quatre ans, à la recherche de baisses régulières de leur lumière causées par le transit d’une planète à travers le disque de l’étoile.

Selon l’ESA, l’analyse de ces transits et des variations de la lumière des étoiles permettra de déterminer avec précision les propriétés des exoplanètes et de leurs étoiles hôtes. « Après cet examen réussi, nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de cette mission passionnante qui révolutionnera notre connaissance des exoplanètes jusqu’à la taille de la Terre et ouvrira de nouvelles perspectives dans l’étude de l’évolution des étoiles », a déclaré Ana Heras, scientifique du projet Plato à l’ESA.

