Une étude indique que passer trop de temps dans l’espace peut détruire votre sang

En plus de la liste des choses qui peuvent nous tuer dans l’espace, nous devons maintenant considérer… l’espace lui-même, qui peut littéralement détruire votre sang.

Selon une étude menée par l’Hôpital général d’Ottawa, au Canada, une exposition prolongée au vide de l’espace provoque une hémolyse de notre corps – c’est-à-dire la destruction des globules rouges – plus tôt que prévu et de manière plus permanente.

Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène des poumons vers les muscles, ce qui donne l’énergie que vous ressentez lorsque vous respirez. Les personnes anémiques ont tendance à avoir des problèmes avec ces cellules (Image : Ezume Images/)

Ce phénomène a même un nom — « l’anémie de l’espace » — et ce n’est pas exactement une nouvelle découverte scientifique en soi. En fait, ce type d’anémie fait partie de ce que la langue anglaise appelle « RIDGE », un acronyme qui se traduit par « rayonnement de l’espace, isolement et confinement, distance de la Terre, champs gravitationnels et environnements fermés hostiles ».

La partie anémie, cependant, est qu’elle a été étudiée par Guy Trudel, un spécialiste en réadaptation clinique à l’hôpital et l’un des co-auteurs de l’étude, qui avait la perle de réconfort suivante à raconter dans une entrevue avec Ars Technica : « Quand les astronautes espace de retour, ils ressemblent beaucoup aux patients que nous admettons en cure de désintoxication.

Dans le passé, on pensait que l’anémie spatiale se produisait en raison du mouvement des fluides dans le torse d’un astronaute une fois qu’il arrivait dans l’espace. Certes, ils perdent rapidement environ 10% du liquide dans leurs vaisseaux sanguins, il était donc prudent de supposer que 10% des globules rouges étaient également détruits. Cette même pensée nous a fait supposer que les choses reviendraient à la normale environ 10 jours plus tard.

Pour mener l’étude, Trudel et son équipe ont étudié 14 astronautes qui ont passé six mois sur la Station spatiale internationale (ISS). Chacun des astronautes a expulsé de l’air dans un conteneur spécial à divers intervalles au cours de leur séjour à la station : cinq jours, 12 jours, trois mois et six mois, juste avant de rentrer à bord.

Une fois les conteneurs de retour sur Terre, les scientifiques ont utilisé des techniques de chromatographie pour analyser le matériau expulsé par les astronautes, mesurant le volume de monoxyde de carbone (CO) qu’ils ont déversé à différentes périodes de temps.

Le CO est expulsé chaque fois qu’un globule rouge subit une hémolyse. Bien sûr, il s’agit d’un processus influencé par plusieurs facteurs – l’haltérophilie, par exemple, peut provoquer la production de ce gaz. Mais Trudel a déterminé qu’en moyenne 85% de celui-ci est produit exclusivement par hémolyse.

Chiffres changeants : dans l’espace, le corps humain détruit en moyenne 3 millions de globules rouges par seconde. En termes de pourcentage, c’est 54 % de plus que ce qui nous est arrivé sur Terre, où la moyenne est de 2 millions par seconde.

Le problème, cependant, n’est pas dans l’espace, mais lorsque vous retourner Le sien : Là-haut, votre corps perd du liquide, donc la moyenne la plus élevée est toujours biologiquement acceptable, étant donné que le volume de liquide perdu ne dilue pas vos cellules, donc il y a toujours un équilibre.

En revenant de l’espace, votre sang devra compenser la gravité d’une manière ou d’une autre – et c’est là que l’anémie spatiale entre en jeu : « Vous avez besoin de plus de liquide dans vos vaisseaux sanguins, et cela va diluer vos globules rouges », a déclaré le médecin.

Mais calmez-vous, car tout comme cette série qui a duré trop longtemps ou cette mauvaise chanson qui a été exceptionnellement longue, nous n’avons pas encore fini : l’anémie spatiale, disons, aime « étirer la balade ». Cinq des astronautes analysés ont subi des tests sanguins et, lors de l’extraction, il a été conclu qu’ils étaient toujours anémiques. Cependant, un an plus tard, Trudel et son équipe ont fait une autre analyse de sang et ont remarqué que la destruction des globules rouges était encore 30 % plus rapide.

En d’autres termes, plus longtemps ils resteraient là-haut, plus longtemps ils seraient anémiques ici-bas.

Trudel a déclaré que nous n’avions toujours pas compris ce qui cause cette accélération de l’hémolyse, qui est un processus naturel dans le corps, mais il a quelques suspects : cela peut se produire dans quatre zones distinctes : les vaisseaux sanguins, la rate, le foie et la moelle osseuse. Les deux derniers sont, respectivement, la concentration la plus élevée de sang dans un seul organe (foie) et où les globules rouges sont produits (moelle).

Des quatre, le foie et la moelle sont, de l’avis de Trudel, les zones les plus problématiques, et ils promettent de les étudier plus avant. Cependant, ils admettent qu’il n’y a pas beaucoup de mise à la terre au-delà de six mois. « Il y a un manque de connaissances pour les missions plus longues, comme un an ou plus, ou les missions vers la Lune ou Mars », a déclaré Trudel.

Traduction : si l’on considère un voyage sur la Lune, comme ceux que la NASA veut commencer à faire à partir de 2025, il se peut même que les chiffres soient encore plus élevés.

Les recherches de Trudel peuvent servir de signe de mise en garde pour quiconque s’intéresse aux voyages spatiaux (enfin, au moins, ceux qui ont l’argent pour se le payer sont soit un acteur d’une série de science-fiction renommée, soit la fille du premier Américain à partir Terre, au moins). Une recherche rapide dans Statista montre qu’en 2020, environ 210 000 personnes vivaient avec l’hémophilie, tandis que 80 000 autres souffraient de la maladie de von Willebrand.

Les deux sont des maladies qui affectent la capacité du sang à coaguler correctement. Les deux sont héréditaires (hérités des parents aux enfants), mais il existe de très rares cas où vous pouvez « obtenir » l’un ou l’autre – et c’est parce que nous ne mentionnons que ces deux-là.

Autrement dit, il se peut que l’espace ne soit pas pour vous, au cas où vous auriez un problème sanguin.

L’étude complète peut être vue dans Nature.

