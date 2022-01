Un non vacciné sur 10 peut être contagieux même 10 jours après l’infection

Ceci est indiqué par les données d’une étude britannique qui a observé des niveaux cliniquement pertinents de Sars-Cov-2 dans des écouvillons nasopharyngés de patients non vaccinés qui avaient contracté l’infection pendant plus de dix jours.

Plus de 10% des personnes non vaccinées dont le test de dépistage du coronavirus est positif pourraient avoir des niveaux cliniquement pertinents de Sars-Cov-2 potentiellement infectieux même 10 jours après l’infection. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, qui ont utilisé un test récemment adapté pour détecter si la charge virale présente dans les voies respiratoires supérieures d’un positif peut être active ou non. Le test repose notamment sur l’identification du gène E (enveloppe) du Sars-Cov-2, une unité fonctionnelle qui exprime une protéine impliquée dans différents aspects du cycle de vie du virus et qui, à ce titre, est considérée comme en tant que représentant d’un microorganisme compétent pour la réplication, donc potentiellement transmissible.

L’analyse, publiée dans leJournal international des maladies infectieuses, a examiné 265 prélèvements nasopharyngés de 176 cas de Covid survenus dans le Sud-Ouest du Royaume-Uni entre le 17 mars et le 29 novembre 2020, donc avant l’autorisation des vaccins anti-Covid. Les tests pour le gène E ont indiqué que 13 % des positifs présentaient des niveaux de virus cliniquement pertinents 10 jours après le diagnostic de Covid, indépendamment de la présence de symptômes de la maladie. Certaines personnes ont maintenu ces niveaux jusqu’à 68 jours.

Selon les auteurs de la recherche, la mise en place du test du gène E pourrait aider là où le risque de transmission virale représente un problème pour la communauté ou une menace pour la santé publique, comme dans les établissements de santé et dans les établissements de soins. « Bien qu’il s’agisse d’une étude relativement petite, nos résultats suggèrent que le virus potentiellement actif peut parfois persister pendant une période de plus de 10 jours, ce qui signifie qu’il peut toujours être transmis. – a déclaré le professeur Lorna Harries qui a supervisé l’étude -. De plus, il n’y avait rien de cliniquement remarquable chez ces personnes, ce qui signifie que nous ne serions pas en mesure de prédire qui elles sont.« .