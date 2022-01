‘Mechazilla’ affronte des ballons d’eau dans un nouveau test de résistance

Dans une nouvelle série de tests, SpaceX a placé le «Méchazilla» de se déplacer contre de gros lests – d’immenses ballons remplis d’eau – afin d’évaluer le degré de sollicitation que peuvent supporter ses bras mécaniques semi-autonomes.

Le test a été effectué le 11 – le troisième effectué par la société fondée et dirigée par Elon Musk depuis le début de l’année 2022. Fondamentalement, l’ordre du jour était le même que lors des occasions précédentes : faire lever et déplacer les bras de Mechazilla dans différentes directions, les contrepoids – les ballons d’eau (vides) – essayant de les arrêter.

Nous avons déjà parlé de la plateforme ici, mais cela vaut la peine d’être rappelé : Mechazilla est un ensemble de trois bras et une tour de lancement dont la fonction première sera de « saisir », dans les airs, l’orbiteur Starship et la fusée à propulsion Super Heavy, lorsqu’ils reviennent sur Terre après leurs lancements respectifs.

De plus, les bras – qui sont semi-autonomes, c’est-à-dire qu’ils dépendent d’une initiation manuelle et d’une observation humaine constante, mais peuvent remplir seuls leurs fonctions – peuvent également servir de grue lors de l’empilage de l’orbiteur au-dessus de la fusée. Ensemble, Starship et Super Heavy constituent la rampe de lancement spatiale la plus haute du monde.

L’idée des gigantesques ballasts est de simuler le poids d’un vaisseau spatial Starship ou d’une fusée Super Heavy. Le but est de calibrer la précision des mouvements des bras même face au stress de porter beaucoup de poids. À cette occasion, plus précisément, Mechazilla a joué son rôle dans une efficacité record : SpaceX a déplacé ses bras de haut en bas sur toute la hauteur de la tour principale à une vitesse moyenne d’un kilomètre par heure (1 km/h). En tout, l’ascension a duré environ sept minutes.

Le lendemain (12), Mechazilla a passé le même test – mais cette fois, avec les ballons d’eau bien gonflés. Il y avait trois ballons dans chaque bras. Il n’est pas possible de dire si SpaceX a rempli les ballasts à pleine capacité, et étant donné qu’il en existe des variantes avec un support pour 20, 35 et 50 tonnes, chaque bras pourrait transporter quelque chose entre 60 et 150 tonnes. Le Starship pèse à lui seul environ 80 tonnes, tandis que le Super Heavy pèse entre 160 et 200 tonnes (sans le carburant).

Comme pour les tests précédents, Mechazilla a très bien performé dans cette évaluation.

SpaceX devrait promouvoir de nouveaux tests de Mechazilla dans les prochains jours ou semaines, en attendant que les autorités de contrôle aérospatiales des États-Unis (FAA) procèdent aux inspections nécessaires et obtiennent la licence qui permettra à l’entreprise de lancer officiellement le Starship et de s’appuyer sur Mechazilla. – quelque chose qu’ils sont déjà bien derrière.

