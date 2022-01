Pour percer le mystère du méthane sur Mars, les scientifiques font appel à la « machine à voyager dans le temps »

Parmi les découvertes les plus passionnantes du rover Curiosity, qui opère sur Mars depuis 2012, figurent les abondances périodiques et impressionnantes de méthane dans l’atmosphère de la planète. Ces observations et d’autres du rover ont déjà révélé que Mars était autrefois une planète potentiellement habitable.

Au cours des sept dernières années, Curiosity a établi un signal de fond de méthane d’environ 0,41 partie par milliard en volume (ppbv), et ces pics périodiques peuvent augmenter jusqu’à 21 ppbv.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Sciences de la Terre et de l’Espace, indique que ces pics de méthane pourraient « avoir de profondes implications pour la géologie et l’astrobiologie ».

La quantité minimale de méthane émise par chaque site d’émission putatif qui peut produire (ac) Spike 1 et (df) Spike 2. Pour chaque site d’émission putatif, un événement d’émission est supposé se produire au moment exact où le site a la plus forte influence sur une mesure de méthane. Les barres de couleur de gauche indiquent la masse minimale de méthane émise, en fonction de l’amplitude des pics. Les barres de couleur à droite montrent l’augmentation de la concentration moyenne globale de méthane après l’apparition de l’un des plus petits événements d’émission mentionnés ci-dessus. Les contours montrent l’élévation de la surface. Les étoiles dans (aed) marquent les positions de Curiosity. Image : Yangcheng Luo-Caltech

Sur Terre, presque toutes les émissions de méthane ont des origines biologiques, des flatulences des vaches à la décomposition des matières végétales. Sur Mars, le méthane pourrait être une biosignature potentielle, une trace chimique produite par la vie. Cependant, les scientifiques doivent d’abord exclure les origines non biologiques du méthane.

Pour déterminer d’où pourraient provenir les émissions de méthane, les chercheurs ont utilisé une méthode appelée « analyse de la rétrotrajectoire ». Oui, comme s’il s’agissait d’une « machine à voyager dans le temps », la technique consiste à utiliser des modèles basés sur ce que les scientifiques savent déjà sur l’atmosphère de Mars pour suivre les informations « du passé » à partir du moment de leur mesure.

Les chercheurs ont étudié les sept événements de pointe de méthane qui ont été détectés jusqu’à présent et ont utilisé un modèle climatique mondial existant de Mars pour simuler comment le vent pourrait transporter le méthane autour de la planète.

En simulant la trajectoire vers l’arrière de chaque pic de méthane en fonction des modèles de vent de différentes saisons et heures de la journée, les auteurs de l’étude ont découvert que les pics provenaient probablement de la même zone générale : la partie nord-ouest de Gale Crater, un grand cratère d’impact que les scientifiques supposez une fois abrité de l’eau liquide, que Curiosity explore actuellement.

Cependant, les détections de méthane par le rover sur Mars ont été remises en question par des experts. Par exemple, l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), qui étudie la planète rouge depuis fin 2016, n’a pas détecté la même abondance de méthane dans l’atmosphère que Curiosity a identifié depuis la surface.

Selon les scientifiques, il pourrait y avoir un mécanisme géologique qui séquestre rapidement le méthane de l’atmosphère ou un mécanisme atmosphérique le piégeant près de la surface.

Pour clarifier cette question, des recherches supplémentaires doivent être effectuées pour confirmer l’origine du méthane, et Curiosity devrait continuer à prendre des mesures de l’abondance ambiante du méthane pour capturer davantage d’événements de pointe du gaz.

