La plus grande carte de l’Univers est en construction et vise à percer le mystère de son destin

Grâce à l’outil DESI, les astrophysiciens collectent des données sur des dizaines de millions de galaxies, une carte qui nous aidera à comprendre le destin de l’Univers.

Crédit : Lawrence Berkeley National Laboratory

La construction de la carte 3D la plus grande et la plus détaillée de l’Univers a commencé, grâce à un instrument scientifique très sophistiqué appelé Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Il est basé sur un ensemble de cinq mille minuscules télescopes à fibre optique robotisés associés à une série de spectrographes ; chaque mini-télescope capte la lumière d’une nouvelle galaxie toutes les vingt minutes et enrichit l’immense base de données DESI, qui contiendra 35 millions de galaxies d’ici fin 2026. Depuis le début de l’expérience, ralentie en raison de la pandémie de COVID-19, l’instrument a déjà répertorié plus de 7,5 millions de galaxies, et chaque mois il en ajoute un million de plus. Ce n’est qu’en novembre que DESI a réussi à cataloguer le redshift de 2,5 millions de galaxies. Le décalage vers le rouge est une mesure de la distance à laquelle les galaxies s’éloignent, car un objet qui s’éloigne a une longueur d’onde plus longue (qui correspond au rouge dans le spectre visible) que lorsqu’il a commencé à émettre.

Le DESI a été adapté au télescope « Mayall » de 4 mètres de l’observatoire de Kitt Peak, au cœur du désert de Sonora (Arizona). Il est dirigé par des scientifiques du Lawrence Berkeley National Laboratory en partenariat avec l’Office of Science du Département américain de l’énergie. Des universités et d’autres organismes de recherche internationaux, tels que l’Université de Durham (Royaume-Uni) et le Conseil national des sciences et de la technologie du Mexique, participent également au projet de recherche. DESI peut remonter dans le temps jusqu’à il y a 11 milliards d’années ; la lumière des objets qu’il capture est divisée en bandes de couleurs, grâce auxquelles les scientifiques peuvent déterminer la composition chimique, la vitesse à laquelle ils s’éloignent (le redshift susmentionné), leur distance et d’autres informations précieuses, qui nous aideront pour faire la lumière sur certains des mystères les plus fascinants du cosmos.

L’un des principaux objectifs de DESI, en plus de déterminer l’évolution des galaxies et d’autres objets fascinants tels que les quasars et les trous noirs, est de comprendre le rôle de l’énergie noire dans le processus d’expansion de l’Univers. « Rien de moins que le destin de l’Univers tout entier est en jeu », expliquent les scientifiques du Lawrence Berkeley National Laboratory dans un communiqué de presse. « Aujourd’hui, environ 70 % du contenu de l’univers est constitué d’énergie noire, une forme mystérieuse d’énergie qui entraîne l’expansion de l’univers de plus en plus vite. Au fur et à mesure que l’univers s’étend, plus d’énergie noire apparaît, ce qui accélère davantage l’expansion, dans un cycle qui porte de plus en plus haut la fraction d’énergie noire dans l’Univers. L’énergie noire déterminera finalement le destin de l’univers – va-t-elle s’étendre pour toujours ? Va-t-il à nouveau s’effondrer sur lui-même, dans un Big Bang inversé ? Ou va-t-il se déchirer ? Répondre à ces questions signifie en savoir plus sur la façon dont l’énergie noire s’est comportée dans le passé, et c’est exactement pour cela que DESI est conçu. »

La lumière des galaxies, amas et superamas captée par DESI contient en effet des informations sur la façon dont ces objets sont nés et ont évolué ; grâce à eux, les astrophysiciens pourront mieux comprendre les phénomènes mystérieux et fascinants qui ont présidé à l’expansion de l’Univers primordial. Les dizaines de millions d’objets catalogués par DESI seront tous placés dans une immense carte 3D, l’aperçu le plus détaillé jamais créé de l’Univers dans lequel nous sommes immergés.