RJ fabriquera des éponges en graphène capables de nettoyer la baie de Guanabara

Vendredi dernier (14), lors de la Semaine de l’innovation de Rio, le secrétaire d’État à la science, à la technologie et à l’innovation de Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, connu sous le nom de Dr Serginho, a annoncé que l’État disposera d’un centre technologique pour la production de éponges de graphène à l’échelle industrielle.

Démonstration d’éponges de graphène hydrophobes qui seront produites à Rio de Janeiro. Photo : Publicité/Secti

Appelées éponges hydrophobes (capables de repousser l’eau), elles sont réutilisables et éliminent les matières huileuses des surfaces d’eau telles que les rivières, les lacs et même les portions océaniques telles que la baie de Guanabara plus rapidement que les technologies actuelles.

Selon le secrétariat, le graphène est la forme de carbone qui possède des propriétés telles que la résistance mécanique et, en même temps, la légèreté, et qui est très abondant au Brésil.

Tel que publié par Diário do Rio, la cérémonie de présentation de l’usine, en plus du Dr Serginho, a réuni le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, et des représentants de l’Université de Caxias do Sul et de la société Zextec, des participants de le projet.

« La mousse de graphène peut devenir notre grand allié dans le nettoyage de la baie de Guanabara. C’est une solution durable et à un coût beaucoup plus faible que les technologies utilisées jusqu’à présent à cette fin », a déclaré le Dr Serginho. « Le lancement de ce produit est la preuve qu’investir dans une recherche de qualité apporte des résultats incommensurables à la société ».

Un radeau électrique équipé de la mousse a démontré la capacité du produit à éliminer les huiles et autres substances organiques de l’eau et peut être utilisé pour nettoyer les endroits avec des déversements permanents de ces produits, tels que les ports, les points d’extraction de pétrole et les raffineries.

Le Brésil est une référence en graphène

Pendant deux ans, les responsables se sont consacrés au développement de la technologie dans le cadre du programme d’études supérieures en génie des procédés et technologies de l’Université de Caxias do Sul (UCS), basé sur un projet de recherche sur les mousses hydrophobes.

Selon les scientifiques, le matériau a de nombreuses applications en plus du nettoyage des surfaces d’eau et peut être utilisé à la fois dans de nouveaux modèles de communications optiques et dans des adhésifs de suivi de la santé, par exemple.

Le nouveau centre technologique, qui sera installé dans la ville de Niterói, s’appellera le centre technologique Enéas Carneiro, en l’honneur du professeur Enéas Carneiro, ancien candidat Prona à la présidence de la République dans les années 1980 et 1990 et célèbre pour le slogan « Je m’appelle Enée ».

« Grâce à l’effort conjoint des chercheurs, des autorités et des entreprises brésiliennes, aujourd’hui, le Brésil produit déjà plusieurs produits à partir de graphène, transformant les connaissances et la technologie en emplois et en revenus pour le pays », a souligné le ministre Marcos Pontes.

