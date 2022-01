Le son de l’explosion du volcan Tonga fait le tour du monde et atteint le Brésil

Les météorologues du monde entier ont observé un changement soudain de la pression atmosphérique dans les stations de surveillance météo avec l’arrivée de la vague et ont publié les données sur les réseaux sociaux. Le même schéma a été observé en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Alaska, à New York, à Porto Rico, à Los Angeles, en Oklahoma, à Miami, à Zurich et même en Finlande, un pays du nord de l’Europe situé à 15 000 km du volcan.

L’éruption volcanique Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a été entendue ici en Alaska à partir d’environ 3h30 du matin – à 6 000 miles du volcan ! Les mesures d’infrasons de la @alaska_avo confirmer qu’elle coïncidait bien avec l’onde de pression volcanique. Remerciements particuliers au Dr David Fee. pic.twitter.com/Wp4tnwiaud — Région de l’Alaska du NWS (@NWSAlaska) 15 janvier 2022

Pour calculer l’onde de choc de l’anomalie de la pression atmosphérique, les scientifiques ont utilisé comme données : l’heure de son arrivée, la distance jusqu’à l’éruption et l’heure de l’événement éruptif à environ 1 300 km/h dans l’hémisphère nord.

Comme l’éruption a eu lieu juste après 1h du matin samedi, heure de Brasilia, et que la vitesse de propagation estimée dans la plupart des endroits était de 1 000 km/h, l’onde de choc atteindrait probablement le Brésil environ 12 à 13 heures plus tard.

Et c’est exactement ce qui s’est passé. Répétant le schéma observé dans les stations météorologiques de différents pays et continents, l’enquête MetSul Meteorologia a indiqué un pic de pression atmosphérique du sud au nord du Brésil dans les données des stations de l’Institut national de météorologie (Inmet).

L’explosion d’un volcan aux Tonga modifie la pression atmosphérique

Un pic de pression atmosphérique de ~1,0 à ~1,5 hPa a été enregistré aux stations Inmet entre 14UTC et 16UTC (11h à 13h par heure de Brasilia) dans les stations de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás , Distrito Federal, Amazonas, Mato Grosso et d’autres États, la plupart dans la plage de 15UTC à 16UTC, vers midi.

Selon le météorologue Estael Sias, associé directeur de MetSul Meteorologia, les averses et les orages, fréquents à cette période de l’année, génèrent des courants descendants et le refroidissement de l’atmosphère augmente la pression. « Cela pourrait expliquer la montée de la pression atmosphérique à une saison ou à une autre avec de la pluie dans la localité ou à proximité, mais jamais en même temps, dans une centaine de stations, dans autant d’états et très loin, du Sud au Nord du Brésil. « .

Pour elle, ce qui a produit le schéma d’augmentation soudaine de la pression vers 12 heures ce samedi, c’est l’arrivée de la vague expansive qui s’est propagée à travers la planète depuis l’explosion du volcan dans le Pacifique Sud.

