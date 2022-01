La tempête à l’intérieur de SP produit près de 500 éclairs et fait des morts

Vendredi (14), une tempête qui a frappé la municipalité de Caçapava, à Vale do Paraíba, à 114 km de la ville de São Paulo, a produit 496 décharges électriques. Les informations proviennent du Groupe Électricité Atmosphérique de l’Institut National de Recherche Spatiale (Elat/Inpe).

Ana Maria Ramos et Tiago Silva sont morts après avoir été frappés par la foudre sur la Via Dutra. Image : Archives personnelles – via G1

Un homme et une femme qui conduisaient une moto à travers Dutra ont été touchés par l’un des éclairs. Tiago Silva, 32 ans, et Ana Maria Ramos, 41 ans, sont décédés sur les lieux avant l’arrivée des sauveteurs. Selon la police fédérale des autoroutes, l’affaire s’est déroulée en fin d’après-midi, au moment du km 129, en direction de Rio de Janeiro.

Le nombre d’éclairs causés par la tempête à Caçapava est considéré comme élevé

Selon le professeur Osmar Pinto Junior, coordinateur d’Elat, ce volume de foudre, enregistré entre 15h et 20h, est considéré comme élevé. « C’était une très forte tempête, et nous recommandons toujours aux gens de ne pas faire de moto pendant les tempêtes. Il est très dangereux de s’approcher d’un objet métallique sans qu’il soit complètement fermé ».

Selon Junior, six rayons ont frappé Dutra. « Malheureusement, cette affaire est arrivée. Et nous prévoyons que d’autres éclairs frapperont », a-t-il déclaré dans une interview à G1.

Il conseille aux motocyclistes de se mettre à l’abri et de ne pas se déplacer en cas de foudre. Les automobilistes sont mieux protégés. « Si vous roulez sur la Via Dutra, pas de problème. Vous continuez et n’arrêtez pas la voiture. Ne t’en fais pas. Maintenant, si vous êtes à moto et que vous entrez dans une région avec beaucoup d’éclairs, de très fortes pluies, vous devriez quitter Dutra. Si vous vous promenez au bord de Dutra, c’est la même recommandation. Il a commencé à entendre le bruit du tonnerre et de fortes pluies sont venues, il a quitté Dutra et s’est réfugié dans une résidence, dans un bar, à l’intérieur de quelque chose près de la route, de l’autoroute ».

