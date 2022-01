En Allemagne, un robot avatar va à l’école à la place d’un enfant malade

Bien qu’incapable d’aller à l’école en raison d’une grave maladie pulmonaire qui l’oblige à rester avec un tube autour du cou, Joshua Martinangeli, 7 ans, est toujours capable d’interagir avec son professeur et ses camarades de classe, grâce à un robot avatar qui classe à la place. .

« Les enfants lui parlent, rient avec lui et parfois même lui parlent pendant les cours. Joshi peut aussi très bien le faire », a déclaré Ute Winterberg, directrice du Pusteblume-Grundschule College à Berlin, à l’agence de presse Reuters.

Le projet est une initiative financée par le conseil local de Marzahn-Hellersdorf, district de Berlin. « Nous sommes le seul district de Berlin à avoir acheté quatre avatars pour ses écoles. L’impulsion était Covid-19, mais je pense que ce sera l’avenir bien au-delà de la pandémie », a déclaré le conseiller de district pour l’éducation, Torsten Kuehne.

Joshua, un élève de sept ans, assiste à une classe d’école avec l’aide d’un robot avatar dans sa classe à Berlin, en Allemagne. Image : REUTERS/Hannibal Hanschke

« Il arrive de temps en temps, pour diverses raisons, qu’un enfant ne puisse pas se rendre en classe en personne. Ainsi, l’avatar peut donner à cet enfant une chance de rester dans la communauté scolaire », a expliqué Kuehne.

Il a ajouté qu’il avait déjà évoqué le projet dans les discussions politiques au niveau de l’État. « Je l’aime quand même parce que j’aime l’avatar », a déclaré l’étudiant Noah Kuessner, lorsqu’on lui a demandé s’il avait hâte de revoir Joshua. « Et j’aimerais mieux que Joshi puisse venir à l’école », a déclaré un autre camarade de classe, Beritan Aslanglu.

Posé sur la table, le robot est un buste métallique qui transmet au patient, en temps réel, la vision du tableau noir et des professeurs. Il peut toujours transmettre, via Internet, l’audio de l’élève, qui peut interagir avec la classe, poser des questions et des commentaires, comme s’il était physiquement là.

Pour permettre tout cela, le robot avatar dispose d’une caméra et d’un microphone pour capter le contenu de la classe, ainsi que d’un haut-parleur pour que l’élève distant puisse être entendu par des collègues qui sont en présentiel. La caméra du robot peut toujours être déplacée par l’élève à l’aide d’un logiciel, ce qui lui permet de visualiser d’autres points de la pièce.

