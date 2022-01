La menace de tsunami dans le Pacifique due au volcan sous-marin s’estompe

Après qu’un tsunami avec des vagues atteignant 1,8 mètre de haut a frappé la capitale des Tonga, Nuku’alofa, provoquant de graves inondations dans les zones résidentielles de la ville, la menace d’un nouvel épisode de vagues envahissantes se formant dans le Pacifique en raison d’un énorme volcan sous-marin L’éruption a commencé à reculer ce dimanche matin (16).

Cette image prise par Himawari-8, un satellite météorologique japonais exploité par l’Agence météorologique du Japon, et publié par l’Institut national des technologies de l’information et des communications (NICT), montre l’éruption d’un volcan sous-marin dans la région du Pacifique près de Tonga samedi ( 15). Image : NTIC via AP

Cependant, selon l’agence de presse Presse associée (AP), l’énorme nuage de cendres recouvrant la petite nation insulaire des Tonga a empêché les vols de surveillance depuis la Nouvelle-Zélande d’évaluer l’étendue des dégâts.

Des images satellites ont montré l’éruption qui a eu lieu samedi soir, avec un panache de cendres, de vapeur et de gaz s’élevant en forme de champignon au-dessus des eaux bleues du Pacifique. Un bruit de tonnerre pouvait être entendu jusqu’en Alaska.

Aucun décès n’a été signalé aux Tonga à la suite d’un tsunami déclenché par une éruption volcanique sous-marine.

Aux Tonga, il a déclenché des vagues de tsunami qui ont violemment frappé la côte, envoyant les gens se précipiter vers les hauteurs.

De plus, l’éruption a coupé Internet sur l’île, laissant les amis et la famille du monde entier avides de nouvelles, essayant d’entrer en contact pour savoir s’il y avait eu un événement grave. Les sites Web du gouvernement et d’autres sources officielles sont restés sans mises à jour jusqu’à dimanche.

Une éruption volcanique sous-marine provoque un tsunami aux Tonga et dans les régions avoisinantes, frappant certaines parties des États-Unis. Image : Reproduction Twitter

Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a révélé qu’il n’y avait pas encore de rapports officiels de blessés ou de décès aux Tonga, mais a averti que les autorités n’avaient pas encore pris contact avec certaines zones côtières et petites îles. « La communication avec les Tonga reste très limitée. Et je sais que cela cause une énorme anxiété à la communauté tongane à travers le pays », a déclaré Ardern.

Elle a dit qu’il y avait des dommages importants aux bateaux et aux magasins le long de la côte des Tonga. « La capitale était recouverte d’une épaisse couche de poussière volcanique, contaminant l’approvisionnement en eau et faisant de l’eau douce une nécessité vitale », a déclaré Arden.

Selon l’AP, les agences d’aide ont déclaré que des cendres épaisses et de la fumée ont incité les autorités à demander aux gens de porter des masques et de boire de l’eau en bouteille.

La situation pandémique des Tonga pourrait être compliquée par des mesures d’aide

Ardern a déclaré que la Nouvelle-Zélande n’a pas été en mesure d’envoyer un vol de surveillance au-dessus des Tonga car le nuage de cendres a atteint 19 000 mètres de haut, mais ils espèrent réessayer, suivis d’avions de ravitaillement et de navires de la marine.

Un facteur de complication pour tout effort d’aide internationale est que les Tonga ont jusqu’à présent réussi à éviter les épidémies de Covid-19, avec de très rares cas, le premier s’étant produit en octobre dernier, 18 mois après le début de la pandémie dans le monde. Ardern a déclaré que l’armée néo-zélandaise était entièrement vaccinée et disposée à suivre tous les protocoles établis par le gouvernement local.

Dave Snider, coordinateur de l’alerte au Centre national d’alerte aux tsunamis à Palmer, en Alaska, a déclaré qu’il était très inhabituel qu’une éruption volcanique affecte tout un bassin océanique et que le spectacle serait « humble et terrifiant ».

Les vagues du tsunami ont endommagé des bateaux aussi loin que la Nouvelle-Zélande et Santa Cruz, Californie, États-Unis, mais ne semblent pas avoir causé de dégâts étendus. Snider a déclaré qu’il avait anticipé la situation du tsunami aux États-Unis et ailleurs pour continuer à surveiller.

Des avertissements de tsunami ont été émis pour le Japon, Hawaï, l’Alaska et la côte américaine du Pacifique. L’US Geological Survey a estimé que l’éruption a provoqué un tremblement de terre de magnitude 5,8. Les scientifiques ont déclaré que les tsunamis générés par des volcans plutôt que par des tremblements de terre sont relativement rares.

Antony Blinken, secrétaire d’État américain, a écrit sur Twitter qu’il était profondément préoccupé par la population des Tonga alors qu’elle se remet des séquelles d’une éruption volcanique et d’un tsunami. « Les États-Unis sont prêts à soutenir nos voisins du Pacifique. »

Les Tonga obtiennent leur Internet via un câble sous-marin depuis Suva, aux Fidji. Toute la connectivité Internet avec les Tonga a été perdue vers 18h40 heure locale samedi (2h40 HAE), selon Doug Madory, directeur de l’analyse Internet à la société d’intelligence réseau Kentik.

Aux Tonga, qui abritent environ 105 000 personnes, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre de grosses vagues déferlant le long de la côte et envahissant les abords des maisons et des bâtiments.