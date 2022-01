Bolide illumine la nuit dans le Triângulo Mineiro

Un grand bolide a coupé le ciel du Minas Gerais dans la nuit de ce vendredi (14) et a été enregistré dans au moins 4 états. Les rapports, provenant principalement de la région de Triângulo Mineiro, informent que la boule de feu a traversé le ciel depuis l’ouest et a illuminé la nuit pendant quelques secondes.

Bolide enregistré à Patos de Minas, MG – Crédits : Ivan Soares / BRAMON / climaaovivo.com.br

En plus de plusieurs caméras de surveillance, le passage du météore dans l’atmosphère a été enregistré par des caméras de BRAMON, le réseau brésilien d’observation des météores, et de Clima ao Vivo à Minas Gerais, São Paulo, Goiás et le District fédéral. Découvrez les images ci-dessous.

Images : Météo en direct

Selon BRAMON, le phénomène survenu à 20h47 ce vendredi 14 janvier est un bolide, c’est-à-dire un météore très lumineux. Les météores sont des phénomènes lumineux qui se produisent lorsqu’un morceau de roche spatiale traverse l’atmosphère terrestre.

Parce que ces objets voyagent à des vitesses très élevées, lorsqu’ils frappent notre atmosphère, ils compriment et chauffent les gaz devant eux, et ce chauffage crée une bulle de plasma qui brille vivement autour de la roche. Cela ressemble à une boule de feu traversant le ciel.

Le météoroïde a frappé l’atmosphère terrestre à un angle de 38,6° par rapport au sol et a commencé à briller à une altitude de 86,6 km au-dessus de la campagne d’Uberlândia. Il a continué à 43 700 km/h, parcourant 109,3 km en 9,0 secondes, et a disparu à une altitude de 18,3 km, entre les communes de Perdizes et Araxá.

Certains rapports provenant de cette région du Triângulo Mineiro proviennent de personnes qui ont déclaré avoir entendu des bruits d’explosion et avoir senti des murs et des fenêtres trembler. Ceci est une forte indication que la roche peut avoir généré des météorites, qui sont des fragments de roches spatiales qui résistent au passage atmosphérique et atteignent le sol.

Carte de trajectoire des météores – Crédits : BRAMON

Le bruit et les tremblements sont des effets de l’onde de choc générée lorsque le météore frappe les couches les plus basses et les plus denses de l’atmosphère, lorsque la résistance de l’air est si intense qu’elle finit par fragmenter complètement la roche.

BRAMON travaille toujours sur les calculs pour déterminer la taille de l’objet et la zone de dispersion d’éventuelles météorites. Le réseau demande à ceux qui ont des enregistrements ou qui ont observé le passage du compteur d’envoyer leurs signalements via le formulaire bramon.imo.net.

