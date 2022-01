L’effondrement du volcan indonésien n’a pas été causé par une éruption, selon une étude

Une étude menée par des chercheurs de l’université de Birmingham en Angleterre a conclu que l’effondrement mortel d’une partie du cône du volcan indonésien Anak Krakatau en 2018 n’était pas causé par une éruption en cours, mais par des processus à long terme.

Anak Krakatau est le « fils » du Krakatoa, un volcan détruit en 1883 lors de l’une des plus grandes éruptions de l’histoire connue. Il était en éruption depuis environ six mois lorsque son côté sud-ouest, y compris une partie du sommet, s’est effondré le 22 décembre 2018, réduisant sa hauteur de 338 à seulement 110 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le tsunami qui en a résulté a provoqué des vagues atteignant 5 mètres de haut, qui ont déferlé sur les côtes de Java et de Sumatra et tué 400 personnes.

Jusqu’à présent, on croyait qu’une éruption explosive avait été la cause du glissement de terrain. Mais selon l’équipe, qui comprend des scientifiques du Bandung Institute of Technology, de l’Université d’Oxford et du British Geological Survey, l’éruption a probablement été causée par la déstabilisation du système magmatique sous le volcan au début du glissement de terrain.