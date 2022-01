Des astronomes amateurs aident les scientifiques à localiser des exoplanètes

« Si j’étais un serpent, je mordrais » – avez-vous déjà entendu ou utilisé cette expression ? C’est quand quelque chose est là devant vous, mais que vous ne le voyez pas. Un astronome de l’Université de Californie Riverside (UCR) et un groupe de scientifiques citoyens américains – également appelés astronomes amateurs – ont découvert une planète gazeuse géante cachée à la vue des outils d’observation des étoiles typiques, c’est pourquoi elle n’avait pas été identifiée auparavant. .

Le détecteur de planète automatisé de l’observatoire Lick, utilisé pour aider à calculer la masse et l’orbite de la nouvelle planète. Crédit : Laurie Hatch/Observatoire Lick

Appelée TOI-2180 b, l’exoplanète a le même diamètre que Jupiter mais près de trois fois plus massive que la géante de notre système solaire. Les chercheurs pensent également qu’elle contient 105 fois la masse de la Terre en éléments plus lourds que l’hélium et l’hydrogène. Il n’y a rien de tel autour de notre Soleil.

Les détails de la découverte ont été publiés dans le Journal astronomique et présenté jeudi à l’événement de presse virtuel de l’American Astronomical Society.

« TOI-2180 b est une planète tellement excitante à avoir trouvée », a déclaré l’astronome de l’UCR Paul Dalba, qui a aidé à confirmer l’existence du corps planétaire. « Il atteint le tiercé gagnant : 1- avoir une orbite de plusieurs centaines de jours ; 2- être relativement proche de la Terre (379 années-lumière est considérée comme proche pour une exoplanète) ; et 3- pouvoir le voir transiter devant son étoile. Il est très rare que les astronomes découvrent une planète qui vérifie simultanément ces trois caractéristiques.

Dalba a également expliqué que la planète est spéciale car il faut 261 jours pour effectuer un voyage autour de son étoile, un temps relativement long par rapport à de nombreuses géantes gazeuses connues en dehors de notre système solaire. Sa proximité relative avec la Terre et la luminosité de l’étoile autour de laquelle elle orbite permettent également aux astronomes d’en apprendre davantage à son sujet.

Les chercheurs ont utilisé les données du TESS de la NASA

Lancé en 2018 dans le but d’identifier de petites planètes autour des étoiles voisines les plus proches du Soleil, le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a jusqu’à présent découvert 172 exoplanètes confirmées et compilé une liste de 4 703 candidates.