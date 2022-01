Nous vivons un événement d’extinction de masse provoqué par l’homme, selon une étude

Des scientifiques de l’Université d’Hawaï et du Muséum national d’histoire naturelle de Paris affirment, dans une recherche conjointe publiée dans la revue scientifique Examens biologiques, que l’humanité est actuellement confrontée à la sixième extinction massive de l’histoire de la Terre – et tout cela est de notre faute.

Selon le relevé de l’étude, depuis l’an 1500, on aurait perdu – définitivement – ​​entre 150 000 et 260 000 espèces d’animaux. En pourcentage, cela représente entre 7,5% et 13% des deux millions d’espèces connues à ce jour.

Des études indiquent que l’ours polaire aura complètement disparu d’ici 2100 si le réchauffement climatique ne montre pas de signes de ralentissement (Image : BearFotos/)

« L’augmentation spectaculaire des taux d’extinction d’espèces et la baisse de l’abondance de nombreuses populations végétales et animales sont très bien documentées, et pourtant, il y a ceux qui nient que ces phénomènes soient reconnus comme des extinctions massives », a déclaré Robert Cowie, auteur principal de l’étude. professeur d’étude et de recherche en biosciences à l’Université d’Hawaii.

« Ce déni est basé sur un biais de crise spécifique, qui se concentre sur les mammifères et les oiseaux, ignorant les invertébrés, qui constituent l’essentiel de notre biodiversité », a-t-il ajouté.

Au total, la Terre a déjà traversé cinq situations où un événement d’extinction de masse s’est produit. Sont-ils:

à cette époque, toute vie était confinée aux océans, et 60 % des invertébrés périraient, croit-on, en raison du mouvement du supercontinent Gondwana vers les régions polaires, ce qui provoqua un refroidissement des eaux, qui non seulement devint beaucoup plus froid, mais aussi le niveau de la mer a chuté de façon spectaculaire, éliminant complètement les habitats. C’était la deuxième plus grande extinction que nous ayons jamais connue. Extinction du Dévonien tardif (il y a 365 millions d’années) : le troisième grand événement d’extinction a frappé ce que l’on appelle « l’âge des poissons » et a coïncidé avec l’émergence de la végétation terrestre. La cause n’en est pas encore connue, mais le consensus scientifique l’attribue aux impacts répétés de météores qui ont provoqué la glaciation, la baisse de la température mondiale, la réduction du dioxyde de carbone et l’anoxie (manque d’oxygène) dans les océans.

le troisième grand événement d’extinction a frappé ce que l’on appelle « l’âge des poissons » et a coïncidé avec l’émergence de la végétation terrestre. La cause n’en est pas encore connue, mais le consensus scientifique l’attribue aux impacts répétés de météores qui ont provoqué la glaciation, la baisse de la température mondiale, la réduction du dioxyde de carbone et l’anoxie (manque d’oxygène) dans les océans. Extinction du Permien-Trias (il y a 250 millions d’années) : Surnommé par certains « la grande mort », il s’agissait de la plus grande extinction jamais connue sur Terre, avec 95 % des espèces aquatiques et 70 % des espèces terrestres (ou 57 % des familles et 85 % des genres) qui ont entièrement disparu.

Surnommé par certains « la grande mort », il s’agissait de la plus grande extinction jamais connue sur Terre, avec 95 % des espèces aquatiques et 70 % des espèces terrestres (ou 57 % des familles et 85 % des genres) qui ont entièrement disparu. Extinction du Trias-Jurassique (il y a 210 millions d’années) : à cette occasion, il y a un large débat pour savoir si nous parlons d’un seul événement continu, ou s’il s’agissait de plusieurs événements de plus en plus petits qui ont formé une réaction en chaîne tout au long de la période. Quoi qu’il en soit, c’est l’événement où, certes, les dinosaures ont réussi à gravir la chaîne alimentaire et à attester de leur domination.

à cette occasion, il y a un large débat pour savoir si nous parlons d’un seul événement continu, ou s’il s’agissait de plusieurs événements de plus en plus petits qui ont formé une réaction en chaîne tout au long de la période. Quoi qu’il en soit, c’est l’événement où, certes, les dinosaures ont réussi à gravir la chaîne alimentaire et à attester de leur domination. Extinction Crétacé-Paléogène (il y a 65 millions d’années) : également connue sous le nom de «KT Extinction» (le «K» est utilisé par les scientifiques pour désigner la période du Crétacé, car le «C» était déjà utilisé pour la période cambrienne). Cet événement d’extinction est peut-être le plus connu de nous – les dinosaures sont morts ici

Ce que les scientifiques de la nouvelle étude ont fait, c’est extrapoler le nombre d’espèces éteintes au cours de l’ère humaine, y compris des invertébrés comme les limaces, les escargots et autres. La conclusion est que nous sommes déjà entrés dans une occasion de destruction complète.

« L’inclusion des invertébrés était essentielle pour confirmer que nous assistons en fait au début du sixième événement d’extinction de masse sur Terre », a déclaré Cowie.

L’expert concède toutefois que la situation n’est pas uniformément répartie partout : il ne peut pas dire que la vie océanique – malgré le réchauffement climatique ayant un impact direct sur les eaux de la planète – soit confrontée à un risque de projection identique à celui des espèces terrestres. Il affirme également que les biomes insulaires se débattent à un rythme plus rapide que les masses terrestres et que le taux d’extinction des plantes semble être plus lent que celui des animaux.

La partie humaine de celui-ci vient justement du déni scientifique que nous vivons dans un certain nombre de sujets. Selon Cowie, non seulement il y a ceux qui nient que nous soyons dans le sixième événement d’extinction de masse, mais il y a aussi ceux qui croient que c’est un cours normal de la nature, et il y a encore une partie qui pense que toutes les autres espèces et les biomes doivent être manipulés pour bénéficier, uniques à l’humanité.

« L’homme est la seule espèce capable de manipuler la biosphère à grande échelle, précise le chercheur. « Nous ne sommes pas simplement une autre espèce évoluant face aux influences extérieures. Au contraire, nous sommes la seule espèce capable de faire des choix conscients qui affectent notre avenir et la biodiversité de la Terre.

En d’autres termes, ce n’est pas comme si « notre faute » dans la destruction était un accident attribué au hasard, mais plutôt que nous avons choisi de conduire la Terre dans cette direction.

Les coquillages ci-dessus appartiennent à des limaces terrestres qui vivaient à Rurutu, dans l’archipel des Australes : elles ont toutes disparu de la Terre avant que la science ne puisse les classer et les cataloguer (Image : O. Gargominy, A. Sartori./Reproduction)

Afin de lutter contre cette crise, il existe plusieurs organisations pour la conservation des plantes et des animaux. Mais Cowie dit qu’il leur est impossible de contempler tous les animaux – ce qui est logique : après tout, qui d’entre nous peut nommer une ONG qui protège la vie des limaces et des escargots sans une recherche poussée sur Google ?

Même ainsi, Cowie dit que ces efforts doivent non seulement se poursuivre, mais s’étendre : « malgré toute la rhétorique sur la gravité de la crise, et malgré les solutions qui existent aujourd’hui ont un caractère plus palliatif même lorsqu’elles ont l’attention des décideurs , il est très clair qu’il y a un manque de volonté politique », a-t-il commenté. « Nier la crise, l’accepter sans réagir ni même l’encourager, constitue une révocation de la responsabilité commune de l’humanité et ouvre la voie à la Terre pour continuer sur sa triste trajectoire vers un nouvel événement d’extinction de masse. »

